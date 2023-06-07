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潛逃風險高 馬州校車襲擊案15歲嫌犯禁保釋

記者張筠／馬州報導
15歲的霍蘭德日前涉嫌校車襲擊案、華府凶殺案，面臨成年人指控，不得保釋。（喬治王子郡警方提供）
15歲的霍蘭德日前涉嫌校車襲擊案、華府凶殺案，面臨成年人指控，不得保釋。（喬治王子郡警方提供）

馬州15歲青少年霍蘭德(Kaden Holland)日前因涉嫌在校車上攻擊他人，以及另一起凶殺案，因此面臨青少年指控和成年人指控，現被關在成人拘留所，喬治王子郡法官日前裁決他不得保釋；公眾對這起少年犯罪案非常關注，有人質疑他為何長期不受監管，且在作案後沒有立即被捕。

執法官員為保護為成年人隱私，此前以「Baby K」指代霍蘭德，他5月1日和另外兩名年輕人在喬治王子郡(Prince George's County)公校校車上，對車內唯一一名14歲男孩連開三槍，所幸三槍都沒有走火，其中兩名青少年當場被捕，霍蘭德逃脫，最終在5月30日下午於馬州Riverdale Park附近被捕。執法官員表示，由於霍蘭德的行為嚴重且震驚社會，他在馬州面臨一級謀殺未遂、二級謀殺未遂、襲擊他人、槍枝犯罪等成年人指控。

14歲受害青少年的22歲姐姐麥克歐(Kaijah McCoy)5月初在華府住宅被殺害，警方稱霍蘭德也是這起凶殺案的嫌疑人，他在華府面臨未成年人指控。

霍蘭德的代表律師休斯達克(Keith Showstack)在6月1日的公聽會上表示，霍蘭德本計畫自首，他在去往律師辦公室的路上被抓，當時一支全副武裝的執法人員不知如何知道霍蘭德的行蹤，在他走進辦公大樓前將他銬上。

休斯達克主張霍蘭德應被拘留在少管所，但喬治王子郡法官路易斯(Patrice Lewis)否決，下令將霍蘭德關在成人拘留所，不得保釋。

喬治王子郡檢察官布萊夫布爾(Aisha Braveboy)表示，霍蘭德對社會有威脅，且在面臨殺人未遂的指控後他仍逃亡了將近一個月，再次潛逃的風險很高，「監獄是他應該待的地方」。

馬州檢察官和警方仍在調查霍蘭德為何這麼長時間逍遙法外，喬治王子郡檢察官表示會與華府執法機構合作推進調查，但堅持將他關在馬州，因根據華府法律，華府僅能以未成年人指控起訴霍蘭德。

據悉，霍蘭德在涉嫌校車襲擊案和華府凶殺案之前，就已因先前與槍枝相關的指控而處於緩刑期，他本應該受到馬州少年服務廳(Department of Juvenile Services)的監督，但喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)說，霍蘭德既沒有註冊上學，住址也不明，「他明顯四處遊蕩，無人監管，甚至帶著武器，很危險」；據知情人士也稱，霍蘭德的生活沒有父母介入。

目前霍蘭德處於不得保釋狀態，但他是否繼續面臨成年人指控，或被送回少年法庭，將在日後舉行的公聽會由法官決定。

喬治王子郡法官裁決霍蘭德不得保釋，檢方稱他被指控後仍逃亡近一個月，未來很可能再成...
喬治王子郡法官裁決霍蘭德不得保釋，檢方稱他被指控後仍逃亡近一個月，未來很可能再成為逃犯。（William Hennessy繪）

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