馬州等多位民主黨籍州長 聯名反對教科書審查

馬州州長摩爾(Wes Moore)等多位民主黨 籍州長，日前聯合致信教育出版社與書商，反對關於教科書的審查制度，呼籲其「堅持原則」，拒絕共和黨立法者和保守派人士干涉教材內容的要求。

日前有部分共和黨立法者和家長要求教科書的出版社加強對課本和教育內容的審查(censorship)、淡化、減少甚至禁止關於性少數群體的內容，以及各種可能導致分裂的歷史和種族議題，部分民眾表示這些內容與他們的信仰不符，或不適合少兒接觸，也有人稱這類議題過於政治化，不應進入教育內容。

不過摩爾等民主黨籍州長聯名致信九家主要的教科書商以及教育出版社，他們在聯名信中表示，「若美國要繼續建立更完美的社會，就必須履行職責，確保後代完整了解我們的歷史，包括不同族裔和群體的貢獻。這也包括我們所犯的錯誤，讓每一代人能從錯誤中學到教訓，如此才能教導青少年和後代有更充分的準備，為推動和捍衛自由民主而不斷努力。」

該信由民主黨州長協會(Democratic Governors Association)主席、新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)領導發起，聯名致信的州長包括德拉瓦州長卡尼(John Carney)、伊州州長普立茲克(JB Pritzker)、麻州州長希利(Maura Healey)、新墨西哥州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、羅德島州長麥基(Dan McKee)、華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)、美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)州長布萊恩(Alert Bryan)。

該信表示，「為了當今少數人的舒適和利益而改動教科書內容，最終會限制下一代人做決定的能力；此外現有的對教育限制已導致許多學生面臨很大的心理壓力，甚至影響心理健康，尤其是被社會邊緣化和代表性不足的群體。美國的每一位學生都有存在、被看見、被代表的權利。」

近一年來，關於性別、性取向、種族和歷史等內容的書籍一直是美國政治爭議的中心，全美至少七個由共和黨領導的州通過相關法案，收緊對學校及公共圖書館的書籍限制；根據美國圖書館協會(American Library Association)的數據，2022年全美圖書館有逾1268本書籍和刊物受到挑戰和限制，此數量是20年的最高。

日前馬州蒙郡(Montgomery County)部分家長針對性少數群體內容的故事書，提告蒙郡公校 系統(MCPS)和教育總監 麥克奈特(Monifa McKnight)，稱公校教育內容不妥且不適合兒童，而公校不允許學生退出的規定也侵犯了民眾的宗教自由。