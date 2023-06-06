美洲牧夫天文學會 華府觀星科普天文知識

解仁江說，天文學是團結人類的科學，讓人不僅要腳踏實地，也不要忘記仰望星空。（美洲牧夫天文學會提供）

美洲牧夫天文學會日前在首都華府 的國家廣場(National Mall)舉行觀星活動及天文教育 ，這是在美國首次由華人 組織的大型天文科普活動，各族裔民眾通過一架口徑235毫米的中型天文望遠鏡，看到了太陽表面的黑子群、新月上的環形山、金星以及牧夫座等天體。

各族裔民眾通過一架口徑235毫米的中型天文望遠鏡觀測星空。（美洲牧夫天文學會提供）

該活動發起人解仁江是中國天文科普作家，也是大連市牧夫天文學會理事長，他常在廣播電台和社交平台上解說天文知識，近期他計畫在美洲擴大天文活動，成立了美洲牧夫天文學會(American Bootes Astronomical Society)旨在向不同族裔群體普及天文知識，「天文學是團結人類的科學，也能培養年輕人探索宇宙的興趣。」

本次活動是首次由華人在美國組織的大型天文科普活動，且在極具標誌性的國家廣場上進行，讓華府市民和觀光客在瞻仰國會、華盛頓紀念碑等地標景點的同時，也能收穫額外的觀星體驗。

「首都重視科學文化教育」，解仁江說，辦此活動不僅是為反映華裔對多文化和STEM教育的貢獻，也能「讓其他族裔看到華裔不僅有腳踏實地、刻苦勤奮的精神，也有仰望星空、追求夢想的情懷與行動」，他也希望藉此團結美國各族裔乃至世界各地的天文工作者和愛好者，創建交流學習的平台。

該學會近期在大華府中小學舉行天文科普活動，培養少兒的天文興趣，並擴充知識。（美洲牧夫天文學會提供）

除了在華府市中心組織觀星，美洲牧夫天文學會近期也在大華府地區的中、小學和社區中心舉辦一系列天文科普集會，包括在白天觀測太陽黑子，晚上探索星空並欣賞新月上的環形山，以及金星、北斗七星和牧夫座、獅子座、雙子座等天體，許多少兒在活動中驚嘆天文的魅力，收穫小禮物的同時也學習到基本的天文知識。

美洲牧夫天文學會日前在美國首都邀民觀星，這是美國首次由華人舉行的天文科普活動。左五為解仁江。（美洲牧夫天文學會提供）

湯瑪斯傑弗遜高中11年級生Isabella Cai也憑藉對天文科學的喜愛，在課外自主學習大量天文知識，在本次大華府舉辦的系列活動中，協助向美國政府申請在國家廣場舉辦觀星活動的許可證，並在為中、小學舉辦的科普活動講解天文知識以及在全球日益加劇的光污染問題，提高社會公眾對環保的重視。

解仁江走遍世界各國，拍攝絢麗星空，他在觀測活動上展示、介紹，向民眾普及天文知識。（美洲牧夫天文學會提供）

美洲牧夫天文學會未來計畫在美國各州舉行更多觀星活動，也會推出天文相關的夏令營、專業講座，以及特別天象的觀測，此外解仁江也計畫未來在華府建立牧夫天文學會的遠程遙控天文台，可以自動觀測和拍攝天文影像。