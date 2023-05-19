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馬州四大學獲聯邦資助 培育心理專員

記者張筠／馬州報導

拜登政府日前決定向馬州的四所大學提供逾250萬元，支持各校培養心理健康專員，應對日益嚴重的青少年心理健康危機；馬州官員表示，聯邦資助加上各地政府的推動，預計這四所學校共將培養500多名諮商師、心理專員和學者等。

拜登總統去年簽署通過了「兩黨社區安全法案」(Bipartisan Safer Communities Act)，計畫在五年內擴大美國的心理健康服務，完善基礎設施，填充人力，尤其在後疫情時代，心理健康問題加劇，社會公眾對議題也更關注；根據該法案，教育部本周宣布撥款近1億元，支持36州添補心理健康專員、諮商師等人力，確保教育和職場都有健康環境。

聯邦政府向馬州的四所學校提供257萬976元，馬里蘭大學巴爾的摩分校(University of Maryland Baltimore)將獲82萬5567元，約翰霍普金斯大學(JHU)獲69萬3004元，Bowie州立大學將有67萬4464元，Loyola大學獲得37萬7941元。

馬州官員說，聯邦提供的資金將支持這四所大學的心理學教育和培訓，預計可培育逾500名正規的心理人員，填補資源較匱乏社區和學校的需要；馬州州長摩爾(Wes Moore)日前也簽署多項法案，致力加快擴充心理健康資源。

今年2月教育部已向馬州的兩個公校系統提供心理健康資金，保證學齡兒童身心健康成長，喬治王子郡(Prince George's County)公校教委獲得40萬3449元，安奧蘭多郡(Anne Arundel County)公校系統有24萬9824元。

美國心理學會(American Psychological Association)曾表示，新冠疫情威脅年輕人的心理健康，幾乎所有兒童和青少年都面臨社交孤立、學術退步的狀況，嚴重者可能有飲食紊亂，而部分家長因失業在家，壓力過大，也出現肢體或言語暴力，導致孩子們出現心理和情緒問題，此外年輕人過度使用社交軟體也對心理和情緒有害。

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