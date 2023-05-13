「世界啤酒杯」 華府、維州5酒廠獲獎

華府Atlas Brew Works釀酒廠的Silent Neighbor啤酒，在黑啤酒類中摘金。（Atlas Brew Works提供）

華府 和維州 的四家釀酒廠(brewers)獲得今年「世界啤酒杯」(World Beer Cup)的五枚獎牌，華府兩家各獲一枚金牌，維州的三家獲得一銀兩銅；該比賽被視為「釀酒界的奧林匹克競賽」，今年參賽的釀酒廠近2400家，分別來自51個國家。

經過九天的評比，「世界啤酒杯」主辦方10日在田納西州 納什維爾(Nashville)宣布獲獎名單，並舉辦頒獎儀式。

華府的Atlas Brew Works釀酒廠憑藉Silent Neighbor啤酒，在「黑啤酒」(Stout)類別中獲得金牌，Brau Brewing Company釀酒廠以Penn Quarter Porter啤酒，在「Porter」類別中摘金。

維州亞歷山卓市(Alexandria)的Port City Brewing Company釀酒廠獲得兩枚銅牌，Polaris Pilsner啤酒在「Bohemian-style Pilsner」類中脫穎而出，Colossal Two也在「煙燻啤酒」(smoke beer)中獲獎。

維州Lesxington的Devils Backbone Basecamp Brewpub & Meadows釀酒廠獲得一枚銀牌，其Smokehaus Bock啤酒在「煙燻啤酒」中排名第二。

「世界啤酒杯」賽事由非營利組織「釀酒協會」(Brewers Association)贊助推出，今年請了26國的272名評審，評比逾1萬種啤酒，共設103個類別，涵蓋176種不同風格的啤酒。