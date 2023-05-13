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大華府初夏活動 草地音樂會 歐盟使館日 端午龍舟賽

記者王福權╱華盛頓報導
國家植物園草地音樂會13日舉行。（國家植物園官網）
國家植物園草地音樂會13日舉行。（國家植物園官網）

上周末各國駐美使館開放活動順利舉行，本周末歐盟大使館也免費邀民參觀；國家植物園和博物館也紛紛推出夏季活動，此外端午節臨近，大華府一年一度的龍舟賽也即將登場。

歐盟大使館5/13免費開放日

歐盟各國大使館13日上午10時至下午4時開放民眾免費參觀，推出文化、美食、音樂等活動，包括民族舞、電影、講座、遊戲、樂隊演出等，還有免費飲料、小吃，讓民眾無需出國就能感受歐盟各國文化。詳情：https://bit.ly/3nPH8Jc。

國家航太博物館5/13觀察太陽活動

國家航太博物館13日上午11時至下午2時舉行認識太陽科學活動，帶大小朋友用過濾望遠鏡觀察太陽，了解太陽特徵及光顏色變化，激發民眾探索宇宙的興趣。詳情：https://bit.ly/42vBNFI。

國家植物園草地音樂會5/13登場

國家植物園每年春天舉辦草地音樂會，今年將在13日晚上6時30分至9時舉行，地址：Meadow Road, 2400 R Street NE Washington, DC 20002。詳情及訂票：https://bit.ly/3nPI2FA。

華府僑教中心5/16紙藝示範教學

華府華僑文教服務中心將於16日下午2時至4時，邀請台灣知名紙藝大師洪新富教學帶來紙藝工藝示範教學。洪新富從事紙雕藝術已有30多年，目前從事紙雕創作、教學、著書、推廣紙藝等，是台灣最資深又富有創意的紙藝達人。此活動歡迎僑校老師與僑界人士報名參加，詳情可致電(301)869-8585，分機117。洪新富人物及作品介紹：https://bit.ly/3I4AiGv。

華府龍舟賽5/20重磅登場

一年一度的華府龍舟賽20日在波多馬克河及甘迺迪中心前的河道登場。這是華府端午期間最熱鬧的中華文化盛事。屆時河上有大小龍舟競渡以及各類休閒娛樂活動，河畔還有專為小朋友準備的藝術手工區。目前已有39隊報名參賽，預計當天參賽選手及觀眾將超過5000人。比賽地點：Thompsons Boat Center (2900 Virginia Ave NW, Washington, DC 20037)，民眾可在波多馬克河畔觀賽。

台灣紙藝大師洪新富16日將帶來紙藝示範教學。（洪新富個人網站）
台灣紙藝大師洪新富16日將帶來紙藝示範教學。（洪新富個人網站）

華府 歐盟 植物園

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