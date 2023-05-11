防學生濫用藥物 馬州蒙郡公校多管齊下

蒙郡公校系統現已在所有學校儲備納洛酮，避免學生濫用藥物導致生命危險。（美聯社）

芬太尼(fentanyl)等藥物濫用問題近期給全美各地學校系統帶來新挑戰，越來越多學生用藥過量威脅健康，甚至導致死亡，大華府部分公校 系統近期決定收緊相關規定，包括嚴格管控學生藥物，制定應急方案，確保解毒藥物儲備，公校系統也與醫療保險 公司合作，為沒有保險的家庭提供學業和醫療方面的支持。

馬州 最大的蒙郡公校系統(MCPS)醫療官員卡普納(Patricia Kapunan)說，該郡2022年有11名學生因濫用藥物死亡，雖然案件沒有發生在校內，但給社區帶來負面影響，且數量是2021年的兩倍，增幅堪憂。

根據蒙郡警方數據，該郡2021年至2022年發生的非致命性濫用藥物案件增長了68%，其中有37起涉及21歲及以下青年；卡普納說，今年截至目前，蒙郡公校系統有15名學生用藥過度，接受校醫的納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)解毒治療，此藥能在兩到三分鐘內反轉鴉片類藥物對人體的作用。

蒙郡公校系統從2018-2019學年起給各公校配納洛酮，如今所有學校都有儲備，避免學生濫用藥物威脅生命，多數學校也針對芬太尼等藥物濫用案件制定應急方案，包括校醫如何使用納洛酮，指導學生和教師甄別、處理疑似濫用藥物的案件，明確教職、醫護人員和應急團隊之間的權責等。

除了細化規定，蒙郡公校系統也致力加強用藥教育，從預防的角度解決此問題，並拓寬視角，從心理健康的角度看待藥物濫用，「芬太尼等藥物濫用是表象，很多學生之所以走到這一地步，是因心理早有承受不住的壓力。」

卡普納說，家長和教師在觀察、引導和協助孩子排解心理問題方面，仍需專業培訓，部分家長因擔心孩子過量用藥，在溝通時會帶有情緒，或忽略了青少年們真正需要的關懷，另一方面，許多學生輕看藥物的影響，不知風險或缺乏辨別力，隨便使用，或誤用藥物，導致悲劇。

卡普納說，面對此類敏感話題，學校和家庭創造安全、坦承的交流環境也很重要，「小規模的論壇會比大型講座有效，一方面提高學生的接受度，另一方面也能更有針對性的解決不同年齡學生的困惑」，學校也可鼓勵學生成立小組，隨時關心周圍同學的身心狀況。

蒙郡公校系統也與Sheppard Pratt醫療保險公司合作，為學生提供學業和健康上的支持，解決部分家庭因沒有醫療保險而耽誤治療的問題。