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校車司機短缺 維州威郡小學分兩批上學

記者張筠／維州報導
威廉王子郡公校將從2023-2024學年起，將小學上下學時間分為兩批次，因應校車司機短缺問題。(威廉王子郡公校提供)
威廉王子郡公校將從2023-2024學年起，將小學上下學時間分為兩批次，因應校車司機短缺問題。(威廉王子郡公校提供)

維州威廉王子郡(Prince William County)公校系統日前決定更新小學的上學時間(bell time)，將全郡小學的上下學時間分為兩批次，以此因應校車司機短缺，避免學生因等車而遲到，此調整也將提高學生的出勤率，新時間表將從2023-2024學年生效；初、高中的上下學時間不變。

威廉王子郡公校教育總監麥克德( LaTanya McDade)表示，由於校車司機短缺，有些司機需往返兩、三趟接送學生，可能導致部分學生上課遲到，且全郡不同小學共有九個不同的上學時間，「這導致校車司機的工作非常複雜，容易出錯，且由於人力短缺，接送線路和時間段太分散也徒增司機們的壓力」。

威廉王子郡公校系統因此決定，從2023-2024學年開始將所有小學的上下學時間調整成兩個時間段，第一批上學時間為早上8時45分，放學時間為下午3時25分，第二批上學時間為上午9時20分，放學時間為下午4時。

根據公校文件，21所小學上下學時間不變，12所小學的調整幅度在5至10分鐘，23所小學在15至20分鐘，8所在30至35分鐘，另有2所調整了40分鐘；公校官員說，此調整一定程度上可提高學生出勤率，也讓家長和孩子們更清楚校車的接送時間，不會錯過校車耽誤上課。

若遇特殊天氣影響交通，各小學的上學時間將延後兩小時。

該公校系統首席運營官員巴克(Vernon Bock)說，威廉王子郡公校今年初有103名司機職缺，目前職缺已降到69人，但仍有較大壓力，加上每天都有司機缺席或請假，部分司機需要代班負責二到三條線路，「很多學生等校車至少30分鐘，導致上課遲到」；該公校系統目前共有657輛校車，其中558輛負責接送小學生。

威廉王子郡的初、高中上下學時間保持不變。

公校 威廉 教育總監

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