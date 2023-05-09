維州推出3000萬元家教補貼 K-12年級皆可申請 每人1500元

維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

維州 政府日前啟動一項3000萬元的家教補助項目，減輕家庭在教育 上的經濟負擔，K-12年級的每名學生可申請1500元補貼，可用於英文、數學、科學、歷史等學科的家教，包括一對一教學、小班輔導等，低收入 家庭的學生可有3000元補助。

維州費郡家長協會(Fairfax County Parents Association)主席馬錫爾(Bonnie Myshrall)說，一對一家教的成本，對許多家庭來說難以負擔，州府推出的補貼項目不僅能幫助學生提高成績，也將進一步建立教育官員與家長之間的信任。

根據維州教育廳官網，該項目名為「學習加速」(learning acceleration grants)項目，K-12年級符合資格的維州學生都可申請，包括公校、私立學校、在家上課(home-school)的學生，每人可有1500元補貼，低收入或符合聯邦貧困標準的家庭，每名學生可有3000元補助。

這份家教補助金專門支持學生在核心課程上的家教，包括英文閱讀及寫作、數學、科學、歷史和社會科學，以及畢業有要求的外語課程等，家教形式可為實體、線上或混合形式，人數方面沒有限制，一對一家教、小班輔導、大班輔導等都可使用補貼金。

家長申請一旦通過，將會收到州府通知，而後可登錄相關帳號和「電子錢包」(digital wallet)，選擇州教育廳授權的家教，家庭無需自付費用。

家教老師也可申請加入該補助計畫，為學生們提供教育幫助，家教須符合以下任何資格，包括有州級認證的家教證書(不限於維州)，有家教機構或其他學習中心的任教證明，目前在公校、私立學校、正規大學或大專院校等提供教育輔導的家教。

家教補貼項目詳情及申請：https://bit.ly/3VHwcJT。