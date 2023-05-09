我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

維州推出3000萬元家教補貼 K-12年級皆可申請 每人1500元

記者張筠／維州報導
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

維州政府日前啟動一項3000萬元的家教補助項目，減輕家庭在教育上的經濟負擔，K-12年級的每名學生可申請1500元補貼，可用於英文、數學、科學、歷史等學科的家教，包括一對一教學、小班輔導等，低收入家庭的學生可有3000元補助。

維州費郡家長協會(Fairfax County Parents Association)主席馬錫爾(Bonnie Myshrall)說，一對一家教的成本，對許多家庭來說難以負擔，州府推出的補貼項目不僅能幫助學生提高成績，也將進一步建立教育官員與家長之間的信任。

根據維州教育廳官網，該項目名為「學習加速」(learning acceleration grants)項目，K-12年級符合資格的維州學生都可申請，包括公校、私立學校、在家上課(home-school)的學生，每人可有1500元補貼，低收入或符合聯邦貧困標準的家庭，每名學生可有3000元補助。

這份家教補助金專門支持學生在核心課程上的家教，包括英文閱讀及寫作、數學、科學、歷史和社會科學，以及畢業有要求的外語課程等，家教形式可為實體、線上或混合形式，人數方面沒有限制，一對一家教、小班輔導、大班輔導等都可使用補貼金。

家長申請一旦通過，將會收到州府通知，而後可登錄相關帳號和「電子錢包」(digital wallet)，選擇州教育廳授權的家教，家庭無需自付費用。

家教老師也可申請加入該補助計畫，為學生們提供教育幫助，家教須符合以下任何資格，包括有州級認證的家教證書(不限於維州)，有家教機構或其他學習中心的任教證明，目前在公校、私立學校、正規大學或大專院校等提供教育輔導的家教。

家教補貼項目詳情及申請：https://bit.ly/3VHwcJT。

教育 維州 低收入

上一則

美國糧食濟貧組織 頒夥伴貢獻獎予台灣

下一則

州務卿：喬州3/12總統初選日

延伸閱讀

維州海記 正宗粵菜點心 母親節聚餐首選　新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是滋補佳品 也是母親至愛

維州海記 正宗粵菜點心 母親節聚餐首選　新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是滋補佳品 也是母親至愛
維州民主黨初選 費郡3票所5/5起提前投票

維州民主黨初選 費郡3票所5/5起提前投票
維州公校生缺勤率增 影響成績、學校評級

維州公校生缺勤率增 影響成績、學校評級
「超愛這個肚肚」維州大胖貓重達18公斤 抱牠像扛肥料袋

「超愛這個肚肚」維州大胖貓重達18公斤 抱牠像扛肥料袋
維州勞郡公校擬設無性別廁所 家長憂學生隱私和安全被侵犯

維州勞郡公校擬設無性別廁所 家長憂學生隱私和安全被侵犯

熱門新聞

圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
2022年全美身分竊盜比率排名 資料來源：FTC

全美身分竊盜 喬治亞州最猖狂

2023-05-02 02:15
華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
聯邦調查局更新克里夫蘭槍案正確的兇嫌照片與姓名。（FOX 26／FBI Houston推特）

名字只差1字母 男遭FBI誤植為德州5死槍案殺手

2023-05-01 21:04

「星期二早晨」達拉斯總部宣布 公司申請破產結束營業

2023-05-02 13:36
伊州南部55號公路1日上午發生沙塵暴。(youtube截圖)

沙塵暴襲伊州 百部車連環撞 30多傷6死

2023-05-01 19:24

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台