華府緊急法案：禁送餐平台因價格區分服務

DoorDash等送餐公司日前調高華府餐廳的送餐費比率，許多餐廳業者喊苦。（美聯社）

華府 市議會本周一致通過緊急法案，幫助餐廳業者抒解送餐成本不斷增加的窘境，該法案規定，第三方送餐公司不能根據餐廳業主支付的服務費對提供的服務打折，也不得因餐廳業主只選擇最基本的服務計畫，就縮小派送範圍到4哩內，更不應刻意壓制餐廳的生意，導致餐廳顧客流失。

目前GrubHub、DoorDash、Uber Eats等第三方送餐公司，會向大華府的餐廳徵收15%到30%的送餐費，由於華府在新冠疫情 期間頒布的臨時法規已在3月到期，送餐公司向餐廳業主徵收的費用，現可不僅限於15%以內，提供送餐服務的公司因此一致調高收費比率，或增加特殊服務費，若餐廳不支付額外費用，則在這些送餐平台上的曝光度就會降低，市場營銷效果減弱。

不少餐廳業主喊苦，表示在疫後恢復期格外需要在各大平台上的曝光量，也需要維持疫情期間的送餐服務，但送餐成本不斷升高，經營壓力大到吃不消；也有許多業主表示，因沒有支付額外費用，在送餐平台上的搜索結果排名明顯下降，客流量大大減少。

為輔助餐飲業者度過難關，華府市議員艾倫(Charles Allen)提出緊急提案，禁止送餐公司將配送範圍縮小到4哩以下，不能根據餐廳業主支付的服務費多少來干預送餐服務，「這相當於阻礙商家生意，也剝奪了消費者的選擇」，他說，餐飲服務業的每個環節都很關鍵，一道菜要從廚房到消費者面前，需要多人的付出，若送餐公司阻斷最後的配送環節，也相當於讓前期的所有付出都白費。

DoorDash去年賺了66億元，比前一年增長35%，該公司表示，華府這項緊急法案將破壞DoorDash與其他商家的關係，並稱DoorDash對待華府的所有商家都是公平的；Uber Eats去年賺110億元，比前一年多了31%。

但華府許多小商家表示由於他們選擇最基本的配送計畫，支付15%的服務費，因此送餐公司自動將服務等級降低，送餐範圍縮小，給餐廳和食客帶來不便。