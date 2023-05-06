拍惡作劇視頻遭槍擊 維州男出庭作證

維州21歲的油管博主(YouTuber)庫克 (Tanner Cook)上月在拍惡作劇視頻時，遭31歲的克里(Alan Colie)槍擊重傷，庫克3日出庭作證回顧了案發過程，槍手克里面臨多項重罪指控，其代表律師稱，克里的行為在當時場景有一定合理性，但檢方表示就算被惡作劇挑釁，仍不至需使用致命武器。

該案4月2日發生在「杜勒斯中心商場」(Dulles Town Center mall)，庫克當時和另外幾名「網紅」拍攝YouTube視頻，向克里開玩笑、惡作劇，並用手機 拍攝他的反應，不料被激怒的克里拔槍攻擊庫克，庫克腹部中槍，大量失血，肝臟受損。

庫克3日出席作證，回顧案發過程，這是他受傷後首次露面，他承認他與一名同伴在美食 廣場接近克里，用Google翻譯軟件播放一些「玩笑話」，並拍攝克里的反應，而另外兩名夥伴也在遠處記錄該惡作劇過程。

庫克表示，他在過程中將手機放在克里面前15公分處，並重複播放英文和西班牙語的「Hey dips, stop thinking about my sparkle.」克里試圖遠離手機，推開庫克的手，並不斷退後讓庫克停下，但身高6呎5吋的庫克不斷靠近他，後來克里突然拔槍射向庫克腹部。

「我當時震驚了，一時之間還沒反應過來，因為剛中槍時沒有感覺，我還低頭確認自己是不是真的中彈了」，庫克說，他逃離美食廣場後，意識脫離危險後才終於倒下。

警方在商場逮捕克里時毫無反抗，目前面臨惡意傷人、使用槍枝的重罪指控，在獄中等待審判，他的代表律師普利德(Adam Pouilliard)說，在當時的場景下，克里的反應有一定合理性，「庫克通過惡作劇來賺錢，我們都知道這些行為會讓他人不適、不安，但他仍這麼做。」

但檢察官福爾摩斯(Eden Holmes)說，雖然庫克挑釁，但克里也不應如此回擊，「庫克和同伴只是拿了手機，但克里卻掏出武器。」

庫克說他已在油管上發布惡作劇視頻有約一年，因曾被商場安保人員制止，他後來在拍視頻時都會躲避安保，他的油管帳號為「機密暴徒」(Classified Goons)，現有逾5萬名訂閱者，他表示自己做視頻的目標是「娛樂他人，讓人放鬆」，「很多人喜歡看人被惡搞。」

法官3日表示，此案有理由送審大陪審團，他表示庫克的行為確實惹人厭，但被惡作劇的人沒有正當理由使用致命武器。

此案也引發熱議，此前社交平台掀起的惡作劇風潮也曾威脅各地學校安全，有學生惡作劇影響秩序或破壞公物，還有社區民眾被年輕人誤傷，不少民眾擔心這類網路活動會讓新一代人無法無天，不知輕重，教育官員也呼籲家長們多監督孩子們，培養他們正當使用網路，切勿跟風效法惡作劇。