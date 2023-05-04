已故科學家錢永健 獲入列發明家名人堂

錢永健是2023年獲國家發明家名人堂追頒榮譽獎項的唯一華裔科學家。（國家發明家名人堂提供）

國家發明家名人堂(National Inventors Hall of Fame)日前公布2023年選拔結果，眾多著名科學家中，已故的華裔科學家錢永健(Roger Tsien)成就對人類影響深遠，獲追頒入列國家名人堂榮耀，他不僅發明了綠色螢光蛋白變體，也創造完整的螢光蛋白調色板，讓科學家們能同時追蹤多個細胞過程。

國家發明家名人堂由聯邦政府專利局創立，每年表揚對人類社會和經濟進步有重大貢獻的科學家，截至今年已有600多人入選，但只有100多人在世；2023年有十位在世科學家入選，另外也追頒獎項給六位已逝的發明家，其中錢永健是今年唯一獲追頒獎項的華裔。

錢永健16歲時憑藉對無幾化學的出色研究，獲得美國西屋科學天才獎，隨後獲美國國家優等生獎學金，進入哈佛大學 ，1972年獲得化學物理學士，2004年獲得沃爾夫獎，2008年又獲諾貝爾化學獎，是目前獲得這兩項學術大獎的唯一華人。

錢永健最受矚目的學術成就，為從水母萃取綠色螢光蛋白並改造成多彩的螢光蛋白，注入活細胞內觀察其各種作用，進而了解細胞傳遞訊息的方式並追蹤細胞變化。至今此技術在標誌和指示生物體內細胞活動的各種領域被廣泛使用，對生命科學的發展有革命性貢獻。

錢永健出身學術世家，1952年生於美國，1972年獲美國哈佛大學化學及物理學學士，1977年獲英國劍橋大學生理學博士學位，並於劍橋大學任博士後研究至1981年；1982至1989年受聘於加州大學 伯克萊分校，擔任副教授；於1989年轉任加州大學聖地牙哥分校醫學院教授，直至2016年逝世，他享壽64歲。

國家發明家名人堂博物館 有互動展覽，介紹600多位入選者的故事和發明，博物館完全免費，位於維州亞歷山卓市老城區，是象徵「革新與發明」的地標建築，也適合親子參觀。地址：600 Dulany St, Alexandria, VA 22314。詳情：https://bit.ly/2N4gUM9。