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台灣綠工藝關係美學 5/13起華府展出

華盛頓訊
洪新富工藝師現場展演循環創意紙雕工藝。（主辦方提供）
洪新富工藝師現場展演循環創意紙雕工藝。（主辦方提供）

為深化台灣文化國際交流，以「我們的家：台灣綠工藝關係美學」為主題的台灣工藝美國形象展，將從13日起於華府華僑文教服務中心展出。本次展覽在美國首都首站展出，將台灣綠工藝精神推至國際舞台。

本次展覽主要表達台灣關懷地球家園、社區家園以及心靈家園的人本關懷與地球公民的責任，在「以人為本」的核心價值上，賦予「家園」對心理、社會與文化上的多重內涵，「地球家園」呼應世界地球日的倡議，強調與地球的友善關係，以自然取材、廢材循環、再利用的當代工藝思維表達自然生態與進步價值的衝突與共存。

主辦單位文化部常務次長李連權表示，本展覽有三個核心目的，一是讓台灣站上世界舞台，二是表現台灣善盡環保永續責任，三為讓世界看到台灣的多元文化。台灣工藝美國形象展將呈現當代台灣工藝「自然、循環、平衡、寬容、生命力」的綠工藝精神主張，表達對自然環境永續發展、對後疫情時代下人際關係與個人身心安適的重視。

展覽現場也有工藝示範教學和體驗活動，有八位台灣工藝創作者帶來包括藺草編、月桃編、竹編、天然染、紙藝、拼布及海廢彩繪等多元台灣工藝，將綠工藝的精神帶入美國當地學校、社區、退伍軍人社群及節慶活動等，加深國際民眾對台灣工藝文化的認識與認同。

華府的展覽將持續至5月31日，地址：901 Wind River Lane Gaithersburg, MD 20878。6月7日至30日將到紐約巡迴展出。

華府 社群 疫情

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