華府醫保系統遭駭 官員作證：人為失誤

華府醫療保險 機構「DC Health Link」3月遭駭客 攻擊，逾5萬6000名客戶的數據洩漏，醫療保險機構官員日前在國會作證表示，此事是人為失誤所致，但非有意為之，由於系統服務器設置有誤，駭客趁虛而入，導致數百名用戶個人資訊被盜，包括大量國會議員和員工。

DC Health Benefit Exchange Authority的執行主任科夫曼(Mila Kofman)4月底出席國會聽證會，表示根據網路安全專員的調查結果，被駭的系統是用於自動生成報告、存儲數據的服務器，導致5萬6415位過去和現在的DC Health Link用戶，出生日期、社安號碼(SSN)、聯絡電話等信息被盜，其中包括眾多聯邦議員。

科夫曼說，服務器遭入侵是因設置錯誤，「屬於人為失誤，而非有意為之」，不法分子因此盜走了DC Health Link的兩份報告，影響了17名國會眾議員及其43位家庭成員，以及585名在國會眾院工作的員工及其231名親屬，他們的個人信息3月6日被駭客公布在「暗網」(dark web)。

儘管國會警察(Capitol police)和聯邦調查局(FBI)3月6日及時啟動聯合調查，該保險公司的許多用戶仍對個人信息的安全顧慮多日，且不少人在3月9日才從新聞上得知此事，稱保險公司沒有及時告知用戶。

對此科夫曼說，DC Health Benefit Exchange Authority分別在3月8日、10日和14日向公眾更新案件進度，並在官網上解答公眾疑問，保持透明公開，此外該機構官員也與國會、華府多個商業維權組織合作，推動保護公眾隱私和數據安全，並向用戶提供三年免費的身分及信用監控服務。

「我們遇事後沒有躲避，而是竭力保證公開透明」，科夫曼對受影響用戶致歉，表示該保險公司已在積極修復錯誤，避免重蹈覆轍。

DC Health Link的用戶包括華府小商家業主、大量國會議員及員工，該保險服務平台允許用戶選擇UnitedHealth、Aetna、CareFirst、Bluecross Blueshield、Kaiser等醫保計畫。