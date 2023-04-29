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終止亞裔仇恨 陳果仁研究院成立

記者張筠╱華盛頓報導
陳果仁1982年被兩名白人用球棒殘忍毆殺。（取自陳果仁研究院官網）
陳果仁1982年被兩名白人用球棒殘忍毆殺。（取自陳果仁研究院官網）

為打擊亞裔仇恨案件，亞裔聯邦議員和維權團體26日宣布成立「陳果仁研究所」(Vincent Chin Institute)，紀念41年前被人用球棒打死的華裔陳果仁，提升公眾對亞裔民權運動的關注，華裔聯邦眾議員、「國會亞太裔黨團」(CAPAC)主席趙美心(Judy Chu)表示，近期美中局勢緊張，這可能威脅到在美生活的亞裔群體。

陳果仁研究院旨在終止針對在美亞裔的歧視和仇恨行為，同時促進普及亞裔文化，提高主流社會對亞裔的認識和認同，此機構也紀念1982年在底特律被兩名白人用球棒暴力打死的華裔男子陳果仁，這兩名兇手認為亞裔導致他們被解雇，搶走了他們的工作機會，因此殘忍毆殺無辜的陳果仁，後來兇手未受法律制裁，此事在全美以華裔為主的亞裔社區內掀起強烈反彈，並啟動近數十年來的亞裔維權浪潮。

趙美心表示，陳果仁案件已過去40多年，如今美中關係緊張，美國與亞洲國家競爭激烈，「從過去的經驗我們了解到，在這些競爭中所使用的言詞，很可能會傷及在美亞裔群體」，尤其在新冠疫情三年多來，前總統川普不當稱呼新冠病毒為「中國病毒」(China virus)、「功夫流感」(kung flu)，這些都滋生了針對亞裔的仇恨。

她表示，如今美中關係僵持，若不注意很容易導致暴力升級，「目前已有部分極端份子聚焦華裔社區」；趙美心說，類似陳果仁研究院的機構，將提供主流社會豐富的教育素材，提升美國社會對亞裔文化、語言的認識，消除對亞裔的偏見和誤解，這對打擊仇恨和歧視至關重要。

底特律美國公民正義組織創始人、作家及前記者謝漢蘭(Helen Zia)說，陳果仁案件在數十年來震驚亞裔社區，但仍有眾多家庭、孩子、老年人深受歧視和仇恨犯罪的危害，因此呼籲亞裔群體以團結凝聚來抵抗分裂仇恨，不要忘記陳果仁留下的精神遺產，化憤怒為行動，努力推進消除仇恨、保護亞裔社區的工作。

史密森尼亞太裔美國中心(APAC)出版的「陳果仁精神遺產指南」(Vincent Chin Legacy Guide)也在26日發布，提供簡體中文、繁體中文、韓文、越南文、西班牙文、阿拉伯文、孟加拉語等八種語言。(https://bit.ly/3Nndcyf)

亞裔 華裔 歧視

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