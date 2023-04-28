我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

華府強化警民對話 提升公安與互信

記者張筠／華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)和警長康提(Robert Contee)27日公布打擊暴力犯罪的計畫，市警將在5月1日啟動以社區為中心的「重點巡邏與社區對話」(Focused Patrol and Community Engagement)的警務策略，增加警方與社區的對話，了解商家、公寓住宅的訴求，聽取民眾對社會治安的期待和反饋，降低犯罪率。

市府宣布此計畫的前一日，康提剛公布即將在6月卸任的消息，但他表示任期以內仍會積極帶領市警的各項工作，尤其是加強公共安全，打擊華府街頭的暴力犯罪、槍枝問題、毒品交易等。

康提說，這項提升公共安全的警務策略將在5月1日正式啟動，警員將首先走訪、巡邏治安較差的社區，除了能起到震攝作用，更會有針對性的與商家業主和居民對話，「促進警民信任，也提高市警的工作效率。在社區內提高警員的能見度，有利於降低犯罪率，民眾也會更習慣與警員交流。」

包瑟說，該項目也將更好調配警務人員，且了解社區具體訴求後，警方也有更大動力發展多元有效的執法方式；包瑟也在2024財年預算草案中擴大對警務的投資，包括投資540萬元支持警員招聘，120萬元用於警員培訓和教育獎勵，以210萬元來增聘18名專門負責警方的文職工作，減輕其他警員的執法壓力，此外還有140萬元用於招聘六名負責警員福利、身心健康等領域的工作，確保人員不會進一步流失。

暴力犯罪 投資 華府

上一則

伊州車禍死亡數微降 仍比疫前高 安全待改善

下一則

哈維颶風受災索賠 估每戶16萬至20萬

延伸閱讀

「華盛頓宣言可能不夠」 拜登敷衍做法 難息南韓擁核聲

「華盛頓宣言可能不夠」 拜登敷衍做法 難息南韓擁核聲
南加這城市黑熊出沒 威脅公共安全…促漁獵局採取措施

南加這城市黑熊出沒 威脅公共安全…促漁獵局採取措施
迎亞太裔傳統月 布里德：加強社區聯結

迎亞太裔傳統月 布里德：加強社區聯結
遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下

遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下
聖他克拉拉縣空氣品質未達標 山火、單人開車被點名

聖他克拉拉縣空氣品質未達標 山火、單人開車被點名

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬