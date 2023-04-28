華府強化警民對話 提升公安與互信

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)和警長康提(Robert Contee)27日公布打擊暴力犯罪 的計畫，市警將在5月1日啟動以社區為中心的「重點巡邏與社區對話」(Focused Patrol and Community Engagement)的警務策略，增加警方與社區的對話，了解商家、公寓住宅的訴求，聽取民眾對社會治安的期待和反饋，降低犯罪率。

市府宣布此計畫的前一日，康提剛公布即將在6月卸任的消息，但他表示任期以內仍會積極帶領市警的各項工作，尤其是加強公共安全，打擊華府街頭的暴力犯罪、槍枝問題、毒品交易等。

康提說，這項提升公共安全的警務策略將在5月1日正式啟動，警員將首先走訪、巡邏治安較差的社區，除了能起到震攝作用，更會有針對性的與商家業主和居民對話，「促進警民信任，也提高市警的工作效率。在社區內提高警員的能見度，有利於降低犯罪率，民眾也會更習慣與警員交流。」

包瑟說，該項目也將更好調配警務人員，且了解社區具體訴求後，警方也有更大動力發展多元有效的執法方式；包瑟也在2024財年預算草案中擴大對警務的投資 ，包括投資540萬元支持警員招聘，120萬元用於警員培訓和教育獎勵，以210萬元來增聘18名專門負責警方的文職工作，減輕其他警員的執法壓力，此外還有140萬元用於招聘六名負責警員福利、身心健康等領域的工作，確保人員不會進一步流失。