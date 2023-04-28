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奉獻華府警局30年 康提6/3卸任警長 轉FBI新職

記者張筠／華盛頓報導
康提將在6月3日正式卸任華府警長，未來將到FBI擔任「合作夥伴參與辦公室」的助理主任。（美聯社）
康提將在6月3日正式卸任華府警長，未來將到FBI擔任「合作夥伴參與辦公室」的助理主任。（美聯社）

華府警長康提(Robert Contee)26日宣布，他6月3日將正式從華府警察局退休，未來接受聯邦調查局(FBI)的職務，擔任FBI「合作夥伴參與辦公室」(Office of Partner Engagement)的助理主任，他27日表示過去30多年能服務華府民眾是他「最大的榮譽」；接任康提的人選尚未確定，華府市長包瑟(Muriel Bowser)通過聲明祝賀康提並感謝他的付出。

康提以視頻在華府警察局官方YouTube頻道上宣布此消息，他表示，非常榮幸在過去30多年任職於華府警察局，並從2021年1月擔任警長，「有如此機會服務華府民眾，是我的榮幸，現在到了要離開的時刻，但未來我仍會繼續奉獻力量，推動美國各地的安全，保障人民利益。」

康提將在6月3日正式離開華府警察局，他接受了聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)的委任，「我備感榮幸，未來主要職責是全力支持全美各地方、各州及聯邦機構的安全和秩序」，他27日表示，「我不完美，但能為華府民眾和社區奉獻自己和家庭，是我最高的榮譽。30多年來犧牲個人生活，如今是時候過渡到我的下一個人生階段了。」

包瑟通過聲明表示，「康提推動了華府司法系統的進步，數十年來的貢獻極大」，他的座右銘是「卓越是可以傳播的」(Excellence is transferable)，包瑟祝福他的未來發展，並相信華府警局會繼續進步；目前華府尚未決定接任警長的人選。

康提的離任正逢華府犯罪案件增長、警力縮減，包瑟表示目前華府警方「正面臨艱難挑戰」，尤其在2021年1月6日國會發生暴亂，加上新冠疫情衝擊，全美各地警員縮減，槍枝暴力和仇恨犯罪也不斷惡化。

康提支持華府刑法改革，讓延續了100年的法規更適用當今社會，且更能有效解決槍枝暴力。

華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)對康提的離職「感到詫異」，但祝福他未來發展順利，「市議會將與市長合作尋找下一任華府警長，我希望市長也能藉此機會推動華府警察局的進步，找到新方法來解決城市暴力問題。」

華府 警察 FBI

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