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大華府活動看板╱台灣愛樂19日甘迺迪中心公演

記者王福權╱華盛頓報導
台灣國家交響樂團19日將在甘迺迪中心帶來華府首演。（取自樂團官網）
台灣國家交響樂團19日將在甘迺迪中心帶來華府首演。（取自樂團官網）

●台灣國家交響樂團(Taiwan Philharmonic)日前展開美國巡演，19日首次來到華府，樂團新音樂總監、指揮家馬寇爾(Jun Märkl)邀請台灣小提琴獨奏家黃俊文共同演出，展現台灣文化的活力和多樣性，也慶祝世界各地在疫情後展開新生活。演出19日晚8時在甘迺迪中心舉行。詳情：https://bit.ly/3zXz1N1。

國家肖像藝廊4/20教繪畫

●史密森尼國家肖像藝廊(National Portrait Gallery)20日將推出速寫繪畫教學，從紮實的繪畫基礎開始，介紹結構概念，除技法介紹，還有經典人物、肖像、石膏作品，啟發學員靈感。在該繪畫工作坊中，藝術家加洛韋(Jill Galloway)將帶領參與者瞭解人物畫的技巧和挑戰，他也將介紹國家肖像藝廊的作品。此工作坊適合18歲以上、想嘗試肖像與水彩畫的民眾，初學者也可報名。名額有限，詳情及報名可登錄：https://bit.ly/413TviY。

旅美台裔中提琴家4/21華府演出

●曾獲多項國際音樂大賽首獎的中提琴家黃心芸21日晚7時30分，將在北維州狼谷國家表演藝術公園演出，與林肯中心室內樂協會帶來原創的「勃拉姆斯音樂會」。黃心芸曾獲1993年慕尼黑國際音樂大賽中提琴首獎，更是特堤斯國家大賽最年輕的金牌得主。生於台灣的黃心芸14歲就前往英國曼紐因音樂學院就讀，隨後在美國茱莉亞音樂學院攻讀碩士，現在費城寇提斯音樂院和紐約茱莉亞音樂學院任教。演出詳情：https://bit.ly/3mF3n3H。

華裔鋼琴家4/22獨奏音樂會

●26歲的華裔鋼琴家黎卓宇22日晚8時將在喬治梅森大學(GMU)帶來獨奏演出，與費爾法克斯交響樂團共同呈現拉赫瑪尼諾夫的第二鋼琴協奏曲。黎卓宇近年來在世界各地著名音樂廳和劇院都舉行過獨奏音樂會，他單純享受鋼琴和音樂，主張古典音樂要求自律和堅持，鼓勵學琴的孩子們對音樂保持熱情，注重基本功。表演地址：4373 Mason Pond Dr, Fairfax, VA 22030。

國家肖像藝廊20日推出繪畫速寫工作坊。（取自官網）
國家肖像藝廊20日推出繪畫速寫工作坊。（取自官網）

華裔 華府 交響樂

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