華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館

華府的國家藝廊榮登2022年全球最受歡迎藝術博物館之首。（取自官網）

華府 國家藝廊(National Gallery of Art)在日前公布的「2022年全球最受歡迎藝術博物館 」榜單中奪冠，這是該博物館時隔15年後，再次領先紐約市的大都會 博物館(Metropolitan Museum of Art)。

根據「Visitor Figures」的年度調查，2022年最受全世界民眾喜愛的美國藝術博物館為國家藝廊，全年有330萬名訪客，比大都會博物館多了約10萬人，到國家藝廊參訪的遊客量雖然仍比新冠疫情前少20%，但人數已是2021年疫情最嚴重時期的近兩倍。

上一次國家藝廊的參訪人數超過大都會博物館還是在2008年，當年前者迎來500萬訪客，後者有480萬人；大華府地區第二受歡迎的藝術博物館為「美國非裔歷史文化博物館」(National Museum of African American History and Culture)，2022年有110萬人參訪，之後依次為「國家肖像藝廊」(National Portrait Gallery)及美國藝術博物館(American Art Museum)。

國家藝廊是藝術愛好者梅隆送給美國人民的禮物。圖為梅隆紀念噴泉，屬於國家藝廊的一部分。（取自官網）

國家藝廊是美國收到的一份禮物，1921年至1932年在四任美國總統手下擔任財政部長的梅隆(Andrew W. Mellon)也是一名藝術品收藏家，他認為美國應當擁有世界級的藝術博物館，因此他1936年致信時任總統羅斯福(Franklin Roosevelt)，表達他希望用自己的資金在華府建立一間藝術博物館，羅斯福認可該想法，聯邦國會1937年接受梅隆的這份禮物。

博物館剛開放時，館藏的126副畫作和26件雕塑，全部都是梅隆的收藏，後來越來越多愛好藝術的金融家和基金會持續慷慨解囊，如今這間位於華府國家廣場(National Mall)上的國家藝廊全館收藏逾15萬件繪畫、雕塑、攝影、創新藝術等多種形式的作品，展現西方世界的歷史以及人類創意的發展，致力於推廣視覺藝術、藝術教育，以及世界各地的文化，一年363天開放，且時常舉行特殊展覽。

國家藝廊開放時間為每天上午10時至下午5時，完全免費且無需門票；詳情：https://bit.ly/2ELZG4A。