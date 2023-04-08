維州檢察長：華府打擊犯罪不力 波及維州

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)日前致信華府 市長包瑟(Muriel Bowser)，表示華府當前解決犯罪問題的力度和行動不足，一定程度上影響維州民生，他敦促華府積極應對日益增長的犯罪問題。

華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)表示，對邁爾斯的信件非常震驚，但期待與邁爾斯商討兩地合作打擊犯罪的可能性。

邁爾斯在信中表示，行勝於言，但現在華府領導層採取的措施卻是減輕刑事處分，不僅沒有解決問題，反而滋生犯罪，「華府沒有震懾犯罪行為的策略，導致不法分子無法無天，他們知道自己不會面臨指控，及時面臨懲處，短時間內又重蹈覆轍。」

邁爾斯說，由於華府與維州鄰近，華府的犯罪問題很容易波及到維州，擾亂維州民生和治安。

對此華府市議會主席門德爾松表示非常震驚，「維州檢察長從未向我表達過任何顧慮，也沒針對華府犯罪問題跟我討論。雖然他沒有要求見面，但我希望我們可以商討維州和華府合作打擊犯罪的可能性。」

邁爾斯說，寫這封信主要是回應近期在華府發生的一系列凶殺案，其中包括一名來自維州阿靈頓郡(Arlington)的31歲女性鮑絲塔(Christy Bautista)，3月31日晚在華府Ivy City Hotel汽車 旅館被人捅了30多刀，最終不治身亡，其家人表示她當時是為參加周末一場音樂會而到訪華府。

門德爾松說，市府已盡其所能將兇手繩之以法，「該兇嫌此前以持槍搶劫被逮捕，罪名較輕，聯邦法官在等待判決期間將其釋放，因此上周末他又出現街頭。」

邁爾斯在信中表示，華府和維州必須努力制定解決辦法，「將犯罪問題從各社區街道清除」。