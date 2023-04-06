維州州長楊京4月底率團訪亞洲 將與蔡英文會面

楊京將於4月24日至29日展開亞洲國際貿易之旅，期間將會面蔡英文。(美聯社)

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)辦公室4日表示，楊京4月底將攜貿易代表團展開亞洲行，期間會到台灣會面中華民國總統蔡英文 ，這將是楊京政府首次國際貿易之旅，也是他首次以州長身分到訪亞洲。

楊京政府表示，此次亞洲貿易之旅將從24日至29日，代表團將到台灣台北、日本東京、南韓 首爾，除了會面蔡英文，楊京也將與台灣政府人員、商業代表、企業領袖和業界菁英見面交流；根據州府數據，這些地區在維州都有許多公司，台灣有五家，日本有133家，南韓有25家。

楊京在聲明中表示，很期待代表維州展開首次亞洲貿易之旅，這趟行程將重點關注經濟發展機遇，了解各地與維州的共同利益，推動合作共進，並提升國家安全，「台灣、日本和南韓代表了關鍵市場，有潛力促進維州的經濟發展，鞏固我們彼此在經濟貿易方面的關係，不僅能幫助提升區域繁榮，更能加深維州乃至全美與盟友的關係。

楊京政府此行正值美中緊張關係加劇，近期蔡英文出訪過境美國也導致美中台關係更緊繃，而楊京政府宣布亞洲貿易之旅的時機，也正好選在蔡英文與聯邦眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)會晤的前一天。

楊京近期展現出對中國越來越強硬的立場，他曾在1月透露，他阻止了福特公司(Ford Motor Co.)和中國公司合作在維州設立一座電動汽車大型工廠的計畫，後來該項目轉去密西根州，楊京稱此項目是中國共產黨深入美國的計畫，擔憂影響國家安全；楊京也支持幾項抵禦中國威脅的提案，包括禁止外國人購買或以其他方式獲取農業用地。

不過楊京在上任後沒有馬上啟動國際貿易之旅，似乎也較罕見，「華盛頓郵報」去年12月曾報導，近30年來，楊京是首位沒有在上任第一年就展開國際貿易旅行的州長，對此楊京的新聞辦公室當時表示，楊京只會在必要時推進此類行程，且他上任之初，首先致力於州內經濟，促成了波音(Boeing)和樂高(Lego)進駐維州的項目。