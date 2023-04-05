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前馬州涉貪高官麥格拉 被捕過程中槍身亡

記者張筠／馬州報導
麥格拉日前面臨欺詐、貪污等多項指控，遭警方通緝，4月4日在追捕中中槍身亡。（美聯社）
麥格拉日前面臨欺詐、貪污等多項指控，遭警方通緝，4月4日在追捕中中槍身亡。（美聯社）

馬州前州府高官麥格拉(Roy McGrath)日前面臨多項貪污、欺詐的指控，遭執法部門通緝，3日警方在田納西州(Tennessee)進行逮捕，麥格拉於過程中中槍身亡，目前尚不清楚他所受的槍傷是自己造成，還是在與警方交火時導致。

53歲的麥格拉曾是馬州前州長霍根(Larry Hogan)的前幕僚長，此前也曾擔任馬州環境服務廳(Maryland Environmental Service)廳長；根據2021年的一份起訴文件，他因電匯欺詐、不當挪用公款、盜竊、偽造文書紀錄等指控被起訴，他總共面臨30多項聯邦和州級的刑事控罪。

根據起訴書，麥格拉詐騙得款23萬3648元，相當於在馬州環境服務廳廳長一年的薪水，他曾向該廳董事會謊稱州長已批准上述款項，但當時的州長霍根並未簽署核准，麥格拉也被指控欺詐和挪用公款，大約涉及17萬元，但他不認罪；麥格拉2020年擔任霍根幕僚長僅11周後就辭職。

因麥格拉沒有按照原定計畫在今年3月13日出庭受審，聯邦法官下達逮捕令，麥格拉連續數周在逃，聯邦調查局和聯邦法警局(U.S. Marshals Service)隨後聯合提供2萬元懸賞金，呼籲知情民眾協助執法部門追捕麥格拉。

聯邦政府多方搜查麥格拉，包括他在佛州那不勒斯(Naples)的住處，以及在馬州受審前待的地方，聯邦探員也曾突襲了他在佛州的家；若罪名成立，麥格拉面臨的四項電匯欺詐罪，每項最高可判20年監禁，兩項從挪用1萬元聯邦資金的罪名，每項最高可判10年監禁。

麥格拉的代表律師穆沙(Joseph Murtha)和聯邦調查局(FBI)均證實了麥格拉的死亡，穆沙說，從沒想到此事會有這樣的結果，「麥格拉從未對自己的清白有過任何動搖」；麥格拉妻子布諾(Laura Bruner)也因此事悲痛欲絕。

聯邦調查局發言人表示，執法人員在田納西州Knoxville的Kingston Pike附近試圖逮捕麥格拉，但逮捕過程中發生槍戰，麥格拉受傷被送往醫院，最終不治，當局表示，「所有涉及槍擊的執法案件都會接受嚴肅審查，此案也不例外。」

霍根和韓裔妻子金有美(Yumi Hogan)在聲明中悼念麥格拉，「我們對此悲劇深表遺憾，會持續為麥格拉及其家人祈禱。」

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