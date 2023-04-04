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維州阿靈頓郡新App 及時更新可用車位

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡(Arlington County)日前推出全新的停車應用程式「Parking Pilot Program」，專門追蹤該郡繁忙社區車位的占用狀況，節省駕駛找車位的時間，此項目計畫將試行三年。

該應用程式可追蹤Rosslyn-Ballston以及Richmond Highway公路附近，共4500個路邊車位(metered parking space)的使用情況，給用戶提供實時信息，節省民眾繞路的時間，緩解交通壓力，便利民眾生活。

該區域屬於阿靈頓郡較繁忙熱鬧的地帶，商家和餐廳多元，也屬於適合步行區，不過也因此很難找到停車位子，加上部分道路為單行道，找車位的時間成本大大增加；阿靈頓郡府希望藉此優化社區車位資源的分配，升級民眾出行體驗，同時表示，此試行項目不會收集任何車主照片或侵犯個人信息，用戶對隱私保護可以完全放心。

阿靈頓郡府表示，為保證服務質量，此服務的收費可能會變動，目前維州運輸廳(VDOT)的「創新和科技基金」向阿靈頓郡提供了540萬元的資助；根據郡府計畫，該試行計畫第一年將聚焦系統設計、安裝、測試、初步數據收集，第二、三年將調整價格，收集更多用戶反饋。

阿靈頓郡現已開放民眾對此試行計畫的反饋意見：https://bit.ly/3K6snJ0

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