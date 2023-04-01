華府放寬送餐平台收費 餐飲業叫苦

華府3月放寬對第三方配送服務公司收取佣金的上限規定，餐廳業者面臨更高成本，感到力不從心。（記者張筠╱ 攝影）

新冠疫情 期間，華府 限制第三方配送公司向餐廳收取的服務費用必須在15%以內，不過，此措施從今年3月起放寬，全市餐廳和酒吧近期均陸續收到通知，新規的配送服務費提高到25%至55%間，不少業者對此表示壓力龐大。

華府2020年5月推出一項規定，限制送餐平台的收費在消費者訂餐總額的15%以內，當時華府市議會稱，餐廳和酒吧在疫情期間基本完全依賴配送服務，為避免微薄利潤 被配送開銷「吃光」，因此藉此規定維護餐飲行業的利益；配送公司當時表示反對，稱如此將導致消費者要承擔更多費用，市議會為避免上述情況，特別要求餐廳業主保持各項費用的公開透明。

華府市議會在疫情三年內多次延長該規定，以減輕餐廳業者的經營負擔，直到去年12月市議會一致通過，從3月10日起放寬收費幅度的限制，雖然基本上維持要求配送公司將費用控制在15%以內，但同時允許他們若給餐廳提供額外服務，可多收取高於15%的費用。

不過華府對配送服務的定義也較寬鬆，不同配送公司利用該漏洞向業主們多收費；華府Pie Shop業主巴薩提(Sandra Basanti)3月中收到DoorDash和Uber Eats的通知，稱該店面若要維持與疫情期間一樣等級的服務，將支付比15%高的費用，除非她選擇降級。

DoorDash向巴薩提表示，根據華府新規，從3月16日起DoorDash將收取(疫情前)原先的55%「常規費用」(classic commission)、取餐服務費為15%，另有DashPass的26%費用，「各種費用非常複雜」。

巴薩提說，DoorDash解釋，若餐館選擇降級到「最基礎服務」(basic plan)，收取費用可維持在15%，不過服務範圍將縮小，接觸到的消費群也會更少，「DoorDash還提供另一個費用為25%至30%的選項，可以接觸更多消費者，但每月只提供配送20份訂單的服務。」

巴薩提說，Pie Shop從未向DoorDash註冊佣金高達55%的配送服務，因為「完全負擔不起，只能選擇其他方式」；與此同時，Uber Eats也通知巴薩提，她的餐館必須支付25%的配送費，若要維持以前只收15%水平，則服務必須降級，包括縮小消費者的推廣範圍。

與巴薩提面臨相似狀況的業主還有很多，他們表示，每周都有新情況，只要一不注意，這些第三方配送公司就會自動調整收費比率，給小商家帶來沉重負擔。

配送費調漲對許多餐廳業主是額外負擔，由於華府去年11月通過調整小費薪資(tipped wage)的「82倡議」(Initiative 82)，業者們擔憂未來人力成本持續上升，如今又面臨配送服務成本增長，不少業者感到力不從心。

Uber發言人表示，該公司允許華府餐廳在4月16日前決定是否維持原來的配送服務等級，「我們理解華府的82倡議可能影響餐飲服務，因此給予業主們更多時間考慮，我們也會保持收費透明，所有的標準會公布上網」；該發言人也稱，若餐飲業主們選擇高於15%的服務，Uber將提供額外的市場營銷服務。

華府檢察長辦公室表示，只要第三方配送服務公司保持收費透明，符合消費者權益保護法，檢察長就不會因收費過高而介入。