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馬州蒙郡擬要求加油站標註信用卡付款油價

記者張筠／馬州報導
蒙郡日前推進新提案，要求全郡所有加油站公布以信用卡收取的價格，而不能僅有最低油價。（記者張筠 / 攝影）
蒙郡日前推進新提案，要求全郡所有加油站公布以信用卡收取的價格，而不能僅有最低油價。（記者張筠 / 攝影）

馬州蒙郡(Montgomery County)郡議會28日通過新提案，要求全郡所有加油站必須標示清楚顧客支付信用卡時所收取的汽油價格，而不能僅註明最低價錢；該提案將遞交郡長艾瑞奇(Marc Elrich)，若簽署通過，預計六個月後生效。

該提案上月由郡議員阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)提出，他表示，很多加油站只提供最低價格信息，但若消費者用信用卡支付，油價卻有所不同，此舉令許多居民混淆不清，甚至有被誤導或受騙的感覺。

根據美國汽車協會(AAA)的研究，馬州近九成民眾以信用卡支付油錢；阿爾伯諾茲說，該提案能以一種更積極主動的方法保護消費者權益，讓油價信息更透明，改善民眾的加油體驗。

根據馬州法律，馬州所有加油站必須表示一般汽油(regular gasoline)的最低價格，如今蒙郡通過新提案，未來該郡加油站將須同時標示最高和最低油價。

蒙郡有加油站的業主表示，更換油價標牌的成本為1萬2000元左右，為幫助業主們節省成本，蒙郡議員弗萊德森(Andrew Friedson)提出修訂版本，允許蒙郡加油站另外補充一個標示，寫明以信用卡支付的價格即可，不用將既有標牌全部更換。

該提案將遞交艾瑞奇，若郡長簽署通過，將在六個月後生效。

馬州參議會此前也曾提出類似提案，今年2月舉行公聽，但並未通過。

加油站 馬州 油價

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