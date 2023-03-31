馬州蒙郡擬要求加油站標註信用卡付款油價

蒙郡日前推進新提案，要求全郡所有加油站公布以信用卡收取的價格，而不能僅有最低油價。（記者張筠 / 攝影）

馬州 蒙郡(Montgomery County)郡議會28日通過新提案，要求全郡所有加油站 必須標示清楚顧客支付信用卡時所收取的汽油價 格，而不能僅註明最低價錢；該提案將遞交郡長艾瑞奇(Marc Elrich)，若簽署通過，預計六個月後生效。

該提案上月由郡議員阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)提出，他表示，很多加油站只提供最低價格信息，但若消費者用信用卡支付，油價卻有所不同，此舉令許多居民混淆不清，甚至有被誤導或受騙的感覺。

根據美國汽車協會(AAA)的研究，馬州近九成民眾以信用卡支付油錢；阿爾伯諾茲說，該提案能以一種更積極主動的方法保護消費者權益，讓油價信息更透明，改善民眾的加油體驗。

根據馬州法律，馬州所有加油站必須表示一般汽油(regular gasoline)的最低價格，如今蒙郡通過新提案，未來該郡加油站將須同時標示最高和最低油價。

蒙郡有加油站的業主表示，更換油價標牌的成本為1萬2000元左右，為幫助業主們節省成本，蒙郡議員弗萊德森(Andrew Friedson)提出修訂版本，允許蒙郡加油站另外補充一個標示，寫明以信用卡支付的價格即可，不用將既有標牌全部更換。

該提案將遞交艾瑞奇，若郡長簽署通過，將在六個月後生效。

馬州參議會此前也曾提出類似提案，今年2月舉行公聽，但並未通過。