華府電動野餐船 3年內全美擬增10據點

2021年「Float DC」在華府The Wharf河濱推出電動野餐船隻，至今已累積逾7000名顧客，包括塔朱吉。（GoBoat US提供）

華府 電動野餐船(electric picnic boats)公司「Float DC」日前與丹麥船業公司「GoBoat ApS」簽署合約，決定合作將電動船隻和水上娛樂產業推廣到全美範圍，「Float DC」創始人目標未來三年內在美國增加十個據點，推廣野餐船服務。

菲利普斯表示，「Float DC」已改名為「GoBoat US」，未來將重點拓展美國市場。（GoBoat US提供）

「GoBoat US」前身為「Float DC」，2021年該初創公司在華府The Wharf河濱推出電動野餐船隻，讓民眾可在波多馬克河(Potomac River)上野餐休閒，該公司創始人菲利普斯(Lavert Philips)表示，2021年至今該公司已累積逾7000名顧客，其中包括美國運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

「某天有一位自稱Pete的人打來要定船，稱要慶祝結婚三周年，我完全不知道他的身分，就像對待普通顧客一樣處理此預約，隔天我就接到聯邦特勤局(US Secret Service)的電話，說有一名重要人物會到場，因此他們要事先做背景和安全調查」，菲利普斯當時還毫無頭緒，沒想到有聯邦人員會來搭船，後來才曉得這位重要人物的身分。

菲利普斯日前與總部在哥本哈根的「GoBoat ApS」公司簽約，決定在美國市場拓展斯堪的納維亞(Scandinavian)風格的野餐船隻，該公司在全球有15個據點，包括澳洲 、英國、德國、瑞典等。

菲利普斯表示，「Float DC」已改名為「GoBoat US」，以此拓展全國市場，4月1日將在馬州喬治王子郡的國家海港(National Harbor)正式宣布此消息，並推出八艘電動野餐船，未來他也將到芝加哥、坦帕、奧斯汀等城市，目標三年內在美國的十個城市增加據點。

野餐船的中心有一張固定餐桌，每艘船最多可乘八人，是民眾享受河畔風景並舉行私人派對的選擇。（GoBoat US提供）

此前「Float DC」在華府The Wharf河濱有12艘船隻可供租賃，且無須有船長，這12艘船專門在Washington Channel河上運行，行駛的最快速度為每小時五哩，消費者可在當天租賃船隻，無駕照 要求。

這類野餐船的中心有一張固定餐桌，租船每小時費用為150元，三小時為400元，每艘船最多可乘八人，是許多民眾享受河畔風光，舉行私人派對的選擇。