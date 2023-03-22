吸引民眾回市中心 華府增700輛共享電動單車

華府將新增700輛Capital Bikeshare的電動自行車。（記者張筠／攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)20日宣布，市府與Capital Bikeshare合作，將引進700輛共享電動自行車，市中心的自行車道也將繼續完善，市府希望此舉能吸引更多民眾重返實體辦公，活絡市中心經濟。

包瑟表示，吸引更多民眾回到市中心，是市府現階段的首要任務之一，包瑟政府計畫在國家廣場(National Mall)附近興建1.5哩的自行車道，從U街延伸到Pennsylvania大道，「完善自行車道並增加代步工具，將讓大華府民眾出行更便利，也會方便遊客有更多交通選擇。」

包瑟回顧近八年華府自行車網路的發展，2015年她剛上任時，華府自行車道全長63哩，其中只有不到六哩有安全防護設施，如今全市自行車道共108哩，逾30哩為設有防護的專用道；當前華府共有1000輛電動自行車，市府運輸局(DDOT)目標在未來幾年增加至2500輛。

Capital Bikeshare的總裁特里波恩(Dominick Tribone)表示，全新的共享電動自行車將從下月開始陸續引進，全市400個Capital Bikeshare站點都將有新車，這類電動自行車續航能力更強，騎起來更輕鬆，車燈和座椅也升級。

華府市議員艾倫(Charles Allen)說，市府現也在推動「Capital Bikeshare全民計畫」，旨在推動公平通勤，讓不同經濟水品的居民都有自行車資源。

除了華府將新增700輛共享電動自行車，維州 阿靈頓郡(Arlington)和亞歷山卓市(Alexandria)也將新增150輛。