執法過度？ 華府1個月2宗涉警命案

國家公園警察 (US Park Police)日前在執法過程中槍殺一名17歲少年，這是華府 在不到一個月內發生的第二起涉及執法人員執勤的命案，有民眾批評執法過度，稱即使為了拘捕嫌疑人，也不應奪去寶貴性命。

涉案的國家公園警察身分尚未公布，17歲青少年馬丁(Dalaneo Martin)18日上午9時30分左右位於華府東北部34街和Baker路附近，一名警員試圖逮捕坐在駕駛座上的馬丁，最終向馬丁開槍，並導致死亡。

華府警方表示，18日上午他們首先發現馬丁在一輛疑似偷來的車內熟睡，因此華府警員聯絡國家公園警察，證實該車為盜竊車輛，警方因此決定進入車內拘捕馬丁，國家公園警官突英納姆(Thomas Twiname)說，「當時一名警員從車後座進入，另一名在外面預備，但車輛卻突然啟動，導致外面待命的警察被該車拖拽了一段路，另一警察也被困後座。」

根據國家公園警方的說法，警官要求馬丁停車，隨後向他開槍，該車輛最終撞至附近的一戶人家，警方後來在車內發現一把槍，尚未證實其所屬人；馬丁經送醫仍不治，國家公園警方目前拒絕提供關於此案的更多細節，華府警方負責推動命案調查。

此案是華府近一個月內發生的第二起類似案件，聯邦法警(U.S. Marshals)2月底在逮捕的過程中槍殺22歲男子斯考特(Alaunte Scott)，他是兩個孩子的父親；目前執法部門因調查仍在進行而拒絕公布更多細節。