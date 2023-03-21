走鋼絲藝人伯蒂 23日、24日華府演出

伯蒂本周將在華府國家建築博物館帶來兩場走鋼絲表演。（維基百科）

1974年曾在紐約市世貿中心雙子大廈之間表演高空走鋼絲，而廣為人知法國走鋼絲藝人伯蒂(Philippe Petit)，本周將在華府 的國家建築博物館 (National Building Museum)帶來兩場表演。

今年高齡73歲的伯蒂，曾在1974年8月7日於雙子大廈之間臨時拉起200公斤重的鋼絲，用訂製長8公尺、重25公斤的平衡桿，在400公尺的高空上演走鋼絲表演，該表演未經授權但也讓他一舉成名，關於該故事的2008年紀錄片「走鋼絲的男人」(Man on Wire)獲得奧斯卡獎 項，2015年也被拍成電影「步行」(The Walk)。

這位喜愛挑戰又擅長讓人心驚膽顫的走鋼絲藝人，本周將來到華府推出「鋼絲上的奇蹟」(Wonder on the Wire)，第一場在23日晚7時，於國家建築博物館的Great Hall，觀眾可在二樓大廳瀏覽伯蒂歷年來的表演照片和影集，享用晚餐，接著觀賞他的現場表演。

「我將在50呎，相當於四層樓高的位置走鋼絲，鋼絲全長100呎，這一定會引起民眾注意」，伯蒂表示，他想通過本次表演向美國首都以及各地的壯麗建築致敬，「國家建築博物館是一棟出色的建築，但並未獲得足夠關注，仍有很多人不了解，我希望通過表演來提升該館的能見度。」

伯蒂的第二場表演將在24日舉行，該演出專門開放給華府小學生參觀，伯蒂也將贈送他走鋼絲的兒童書給孩子們，「我很享受給孩子們表演藝術的過程，尤其現今兒童多依賴電子設備，有時候很難集中注意力，讓他們專注、驚嘆的看一場走鋼絲表演，將啟發他們更多的思考。」

伯蒂在兩場表演中都不會配戴安全繩索，「因為我不需要」，伯蒂表示他腦海中「有一張非常穩固的安全網」，「那是我在過去50多年來親自編織的。」

伯蒂1949年出生於法國，最初在樹木間綁繩子練習走繩索，「我的故事與眾不同，父母完全與馬戲團事業無關，因此我必須自己摸索學習，同時還要承受來自家庭的壓力」，他表示這份執著來自於他對攀登的熱愛，「也許我對生活和走鋼絲的熱愛其實也是嚮往飛翔的一種表現。」

在1974年的紐約雙子大廈表演前，伯蒂1971年6月6日曾在法國標誌性的巴黎聖母院大教堂(Notre Dame Catherdral)兩座鐘樓間走鋼絲，此舉引起全球關注。

伯蒂在華府兩場表演的訂票和贊助可登錄：https://bit.ly/402hgri。