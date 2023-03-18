華府櫻花文化節系列活動 20日揭幕

華府櫻花今年將在3月22日至25日期間盛開。（記者王福權╱攝影）

華府 櫻花將在22日至25日之間達到盛開高峰，華府櫻花季文化節將在3月20日開幕，持續進行至4月16日。

日本 藝術詩歌節

●日本駐美大使館文化中心現已推出「日本藝術和詩歌中盛開櫻花」展覽，呈現日本大師與學生從櫻花中汲取的靈感和創意，展覽還有來自大華府十多所學校學生的藝術作品，該免費展至5月5日，3月23日還會推出花道演示。詳情：https://bit.ly/3JN87Ny。

櫻花風箏節

●每年華府櫻花季都會舉行風箏節，今年為3月25日上午10時至下午4時30分在華盛頓紀念碑附近草坪舉行，民眾可自己帶風箏，或到現場購買，現場還有機會學習製作風箏，十分適合親子參與。遠從日本而來的傳統江戶風箏大師，將在當天現場示範他的風箏，華盛頓之翼風箏俱樂部也會有表演。詳情：https://bit.ly/2U7AjCq。

櫻花節家庭日

●美國藝術博物館3月25日上午11時30分至下午3時，推出「櫻花節家庭日」，內容包括日本太鼓表演、傳統大江舞蹈等，民眾還可動手製作櫻花樹、小風箏、摺紙等，活動廣場還提供櫻花季特別菜單。詳情：https://s.si.edu/3ljHEhh。

櫻花節大遊行

●年度華府櫻花節遊行今年將在4月15日登場，路線為介於第9街之第15節之間的憲法大道，該活動每年吸引至少10萬名遊客，包括馬戲團車隊、美國和日本櫻花小姐的車隊等，還有世界各地的巨型彩色氣球、行軍樂隊、花車等。詳情：https://bit.ly/3FsbQO8。

櫻花祭典