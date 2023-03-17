美京藝廊「平衡的力量」藝術展 3.18開幕

孫文影的大型油畫為本次展覽的主打。（主辦方提供）

美京藝廊近期將推出「土、火和水：平衡的力量」藝術展，18日下午2時至4時舉行開幕式，三位藝術家齊聚一堂，分別用陶藝、水彩、油畫三種媒介表達她們對自然界的欣賞，以及從中發現的平衡、平靜和秩序。

孫文影的大型油畫為展覽主打，她以大膽配色捕捉瀑布、山脈和水域，表達她對自然的崇敬，利用抽象構圖與柔和色彩帶領觀眾沉思。

Loren Scherbak是陶藝家，她的展覽作品包括陶藝、浮雕牆飾板、以及在表面嵌入各種植物的盤子。在超過45年的陶藝生涯中，Loren開發一種獨特的上釉方法，展現獨特的藝術品味。 陶藝家Loren Scherbak。（主辦方提供）

水彩畫家Barbara Bell的畫作專注於自然界的節奏和流動性，通過水彩帶領觀眾欣賞大自然中轉瞬即逝的瞬間，思考重生與更新、平衡與不和諧的概念。她曾是一名版畫家，畫作反映她對線條、圖案的熱愛，通過印象派的畫法與色彩來平衡畫面，她的所有繪畫資源都來自樹林、小溪等自然風光。