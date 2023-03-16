疫後回歸 華府第31屆環保電影節今開幕

華府第31屆環保電影節16日開幕，持續至26日，共展映100多部影片，並邀100多位嘉賓對談。（取自活動官網）

華府 第31屆「環保電影節」(Environmental Film Festival)今(16)日開幕，這是該電影節新冠疫情後首次回歸舉辦，創始人佛爾德(Brad Forder)說，今年實體展映逾100部作品，並邀請100多位電影製作人和嘉賓與民眾對談；電影節將持續至26日。

華府環保電影節開幕展映的是Matthieu Rytz執導的「Deep Rising」，由演員Jason Momoa旁白配音，該影片探索一個秘密組織計畫提取海底金屬物質，想以此解決世界能源危機，卻因此給海洋帶來極大威脅。

電影節也將展映奧斯卡提名紀錄片「All That Breathes」，該電影由馬州Chevy Chase的Tangled Bank Studios聯合製作，影片講述印度兩兄弟拯救受傷鳥類的故事；曾被大華府地區電影評論協會評為「最佳紀錄片」的「Good Night Oppy」也將在本次電影節上放映，該片紀錄了一場原定為90天，最終卻變成15年的火星任務，導演 Ryan White蒐集了NASA的採訪資料，加上動畫製作，深受觀眾喜愛。

活動除有影片展映，還將在史密森尼學會博物館、聯邦政府大樓、各國駐美大使館、美利堅大學(AU)和喬治城大學(Georgetown University)、以及電影院 內舉行20多場座談。電影節詳情：https://bit.ly/2FVz0hY。