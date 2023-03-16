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維州阿郡青少年濫用毒品 家長要求法院介入

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡(Arlington County)越來越多兒童和青少年使用鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)，甚至濫用成癮，阿靈頓家長急切為孩子們尋求治療服務，並向少年法庭(juvenile court)提交請願，要求法院介入，增加治療輔助資源，幫助年輕人擺脫藥物濫用的危險，甚至有孩子自行到法院請求協助。

阿靈頓青少年和家庭關係法院(Arlington Juvenile and Domestic Relations Court)法官齊克(Michael Chick)，13日在湯瑪斯傑弗遜初中(Thomas Jefferson Middle School)舉辦的一場座談會上表示，近期大量家長向法庭遞交請願，絕大部分都與芬太尼案相關，孩子們濫用藥物嚴重，家長們感到非常憂慮。

齊克表示，一般來說，青少年濫用藥物的相關請願都由學校系統向法庭遞交，但如今家長心急，紛紛自行請願，請求法院介入，給年輕人們提供更多治療服務，或監督他們的行為，齊克說，今年法院收到的請願數量將近去年的兩倍。

「看到家長如此迫切，實在令人心痛」，齊克說，有時候甚至有孩子自行到法院尋求幫助，詢問是否有行為輔助或藥物治療的服務項目，「有孩子來求我們把他關起來，想以這樣的方式自救，真是讓人心碎。」

專家建議家長們密切注意孩子們的行為是否正常，留意他們在社交生活中是否易怒、被孤立或有其他異常表現；今年阿靈頓郡18歲以下青少年和兒童濫用芬太尼的案件增長明顯，阿靈頓郡副警長文森特(Wayne Vincent)說，2019年沒有青少年濫用芬太尼案，2020年有一起，2022年共八起，而今年截至目前，已有七起，且1月Wakefield高中一名學生因芬太尼過量，最終死亡。

維州

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