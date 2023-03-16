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高樓無灑水器 馬州蒙郡火災1死15傷 逾400人無家可歸

記者張筠／馬州報導
格德斯坦表示，該致命火災因多重原因疊加導致，消防隊員也難以挽救。（蒙郡消防隊提供）
格德斯坦表示，該致命火災因多重原因疊加導致，消防隊員也難以挽救。（蒙郡消防隊提供）

馬州蒙郡(Montgomery County)一棟公寓2月發生致命火災，導致一名25歲女性死亡，蒙郡消防隊隊長格德斯坦(Scott Goldstein)本周表示，此悲劇是多重因素疊加導致，包括缺乏灑水裝置、門窗未關導致火勢加劇，雖然消防隊已盡全力但仍無力挽救受困居民。

該案2月18日清晨發生於蒙郡銀泉市(Silver Spring)的Arrive公寓，火勢始於該公寓七樓的一家住戶，最後演變成三級火災，導致一人死亡，至少15人受傷，造成約200萬元損失，400多人無家可歸。

格德斯坦14日向蒙郡郡議會匯報案情時表示，今年對蒙郡來說非常艱難，「連續三周內有蒙郡已發生四起致命火災，共五人喪命」，包括這場Arrive公寓「不可避免的致命案件」。

格德斯坦說，蒙郡消防隊在Arrive公寓內發現電子產品和蠟燭等易燃物品，但並未說明火災發生的直接原因，他表示，該公寓沒有安裝灑水裝置，一定程度上增加了救災難度，也促使馬州和蒙郡政府進一步推動更新相關法律。

根據馬州現行法律，類似Arrive的高層公寓，必須在2033年前改造或更新灑水裝置；而蒙郡在2004年就要求所有新建築要裝灑水器，格德斯坦說，灑水裝置對防止火勢在住宅區蔓延非常必要，雖然不能完全遏制火勢在某一房間或住家內蔓延，「但能讓整棟樓的民眾有較充裕的時間撤離。」

除了缺乏灑水裝置，Arrive公寓發生致命火災還有諸多原因，「火勢從七樓的720號公寓開始，住戶們試圖自己滅火，戶外陽台的門窗沒關，該住戶到走廊的大門也敞開，這些情形助長了火勢，更導致煙霧迅速在整棟樓間擴散。」

蒙郡銀泉市2月18日發生致命火災，一名25歲女性死亡。（蒙郡消防隊提供）
蒙郡銀泉市2月18日發生致命火災，一名25歲女性死亡。（蒙郡消防隊提供）

火災發生一段時間後，該公寓八樓住戶撥打911報案，格德斯坦表示，當消防員抵達現場，試圖進樓搶救，整棟樓480戶民眾都在往外衝，導致樓梯間壅堵且煙霧瀰漫，消防員無法及時抵達火勢源頭。」

蒙郡許可證服務局、蒙郡住房與社區事務局表示，雖然Arrive公寓沒有灑水裝置，去年12月20日檢查該大樓的煙霧探測器運作正常。

格德斯坦說，蒙郡消防隊不斷推廣防火安全，未來也計畫推行更多防火教育，重要的防火及逃生要點，包括當衣物被火點燃，要立即在原處停下(stop)、趴在地上(drop)用手捂住眼睛和嘴、來回翻滾(roll)直到身上的火熄滅；此外在逃生時，也要記住在逃離後將防火門關閉(close before you doze)，避免火勢在大樓內蔓延。

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