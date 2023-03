大麻危害兒童 維州維權團體促收緊執法

維州 日前與「四氫大麻 酚(THC)」(即大麻主要活性物質)相關的兒童病例上升,衛生及醫療維權團體聯合致信敦促州長楊京(Glenn Youngkin)介入,盡快通過提案收緊大麻產品的限制和執法,避免更多兒童健康受損。

致信楊京的團體包括維州醫院和醫療保健協會(Virginia Hospital and Healthcare Association)、維州醫藥社會(The Medical Society of Virginia)、維州急診醫師學院(Virginia College of Emergency Physicians)、美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)等,他們要求州府,收緊對含有THC大麻衍生產品的限制。

維權團體表示,很多產品的標籤內容不準確,甚至有大量產品針對兒童,例如很多加油站、便利店有合成THC產品,這些商品也是近期兒童中毒增加明顯的主要原因,「這類含有THC的產品,很多都未經過效力或純度測試,甚至沒有通過充分研究,很可能危害兒童和成年人的健康。」

維州獨立、非營利新聞調查網站Virginia Mercury的報告引用維州醫院和醫療保險 協會的數據指出,2022年第二季度,維州與大麻相關的兒童急診病例有583人次,比2021年第三季度多了200多人次,雖然該數據沒有列出各病例涉及何種THC產品,但大麻成分在兒童群體中的整體影響非常堪憂。

維州醫療維權團體在信中敦促立法者們通過HB-2294和SB-903兩項提案,收緊對THC相關產品的限制,將每個大麻衍生品中的THC含量控制在0.3%以內,或每份包裝的THC不超過2毫克;若提案通過,違反的商家最高可面臨每天1萬元的罰款。

雖然楊京政府尚未回應此事,但他此前曾表示,支持維州收緊大麻法律。