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大麻危害兒童 維州維權團體促收緊執法

記者張筠／維州報導

維州日前與「四氫大麻酚(THC)」(即大麻主要活性物質)相關的兒童病例上升，衛生及醫療維權團體聯合致信敦促州長楊京(Glenn Youngkin)介入，盡快通過提案收緊大麻產品的限制和執法，避免更多兒童健康受損。

致信楊京的團體包括維州醫院和醫療保健協會(Virginia Hospital and Healthcare Association)、維州醫藥社會(The Medical Society of Virginia)、維州急診醫師學院(Virginia College of Emergency Physicians)、美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)等，他們要求州府，收緊對含有THC大麻衍生產品的限制。

維權團體表示，很多產品的標籤內容不準確，甚至有大量產品針對兒童，例如很多加油站、便利店有合成THC產品，這些商品也是近期兒童中毒增加明顯的主要原因，「這類含有THC的產品，很多都未經過效力或純度測試，甚至沒有通過充分研究，很可能危害兒童和成年人的健康。」

維州獨立、非營利新聞調查網站Virginia Mercury的報告引用維州醫院和醫療保險協會的數據指出，2022年第二季度，維州與大麻相關的兒童急診病例有583人次，比2021年第三季度多了200多人次，雖然該數據沒有列出各病例涉及何種THC產品，但大麻成分在兒童群體中的整體影響非常堪憂。

維州醫療維權團體在信中敦促立法者們通過HB-2294和SB-903兩項提案，收緊對THC相關產品的限制，將每個大麻衍生品中的THC含量控制在0.3%以內，或每份包裝的THC不超過2毫克；若提案通過，違反的商家最高可面臨每天1萬元的罰款。

雖然楊京政府尚未回應此事，但他此前曾表示，支持維州收緊大麻法律。

維州 大麻 醫療保險

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