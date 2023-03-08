美國歷史博物館 年底推電影道具特展

這是美國歷史博物館首次推出針對影視娛樂、音樂、體育的長期性展覽。（博物館提供）

第95屆奧斯卡頒獎典禮即將在12日晚間舉行，華府史密森尼協會日前宣布，美國歷史博物館 (National Museum of American History)今年年底將推出一項特別展覽，屆時民眾可觀賞奧斯卡獲獎電影 中使用過的近200件道具，其中包括1939年經典電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)出現的紅寶石鞋等。

這項特展將在美國歷史博物館三樓設立的「國家娛樂」(Entertainment Nation)展廳舉行，預計今年12月向公眾開放，這是該館首次推出針對美國娛樂歷史、音樂和體育領域的長期性特展，館方表示該展至少會持續20年。

特展負責人李特曼(Ryan Lintelman)表示，美國娛樂歷史和政治、軍事活動密切相關，在塑造美國社會甚至全球流行文化、建構民眾的自我認知等方面有重要影響。

該展將有諸多亮點，近200件奧斯卡獲獎電影的道具和用品將完好陳列，「綠野仙蹤」裡的紅寶石鞋就是其中一大看點，該電影曾獲五項奧斯卡獎 ，包括最佳影片、最佳原創配樂和最佳原創歌曲，其中「Over The Rainbow」歌曲也被「美國電影協會」(American Film Institute)評為「最偉大的電影歌曲」；即將在博物館呈現的這雙紅寶石鞋是演員Judy Garland在拍攝時穿的其中一雙。 「綠野仙蹤」的紅寶石鞋將是展覽的一大看點。（博物館提供）

1976年經典電影「洛基」(Rocky)曾獲10項奧斯卡提名，並獲得最佳影片、最佳導演和最佳剪輯三項大獎，這部電影帶來的流行文化經久不衰，此系列的第九部「Creed III」近期剛上映，票房表現極佳；史泰龍(Sylvester Stallone)在「洛基」中穿的義大利原始拳擊戰袍也將進入博物館特展，預計吸引眾多影迷慕名而來。

史蒂芬史匹柏執導的「法貝爾曼」(The Fabelmans)和卡梅隆執導的「阿凡達：水之道」，今年兩部片均入圍奧斯卡提名，這兩位著名導演的作品道具也會出現在特展中，包括1993年「侏羅紀公園」(Jurassic Park)裡出現的「琥珀中的蚊子」(mosquito-in-amber)，以及1986年「外星人」(Alien)中的巨星蛋，這兩部電影都獲得多項奧斯卡技術類獎。

「星際大戰」(Star Wars)的影迷也可有所期待，1983年「星際大戰六部曲：絕地大反攻」(Return of the Jedi)中，R2-D2和C-3PO的服裝道具也將出現在特展中，這系列初創於1977年的電影曾獲得六項奧斯卡獎，包括最佳藝術導演、服裝設計、音效、剪輯、視覺特效等，此外還因「外星人創意性的機器人聲」而獲得特別獎項。