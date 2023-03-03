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遠程辦公後遺症 商業地產價跌 華府稅收大縮水

記者張筠／華盛頓報導
華府首席財政官預測，2024年至2026年華府稅收將減少8100萬元至1億9900萬元不等。（記者張筠 / 攝影）
華府首席財政官預測，2024年至2026年華府稅收將減少8100萬元至1億9900萬元不等。（記者張筠 / 攝影）

華府官員自新冠疫情後擔憂長期遠程上班會阻礙經濟發展，尤其市中心變「空城」，導致餐飲行業備受打擊，近幾個月來，因辦公樓使用率過低，商業地產價值滑落，市府官員推估遠程辦公趨勢將使市府稅收大幅縮水。

華府首席財政官員李格倫(Glen Lee)2月28日在公布稅收預算表時表示，由於華府市中心大量政府樓房在疫情期間閒置，加上遠程辦公成流行趨勢，市中心諸多大樓至今仍未恢復使用，導致商業房地產價值下滑，因此預計未來幾年華府稅收將比預期的大幅下降。

華府首席財政官發布的「季度稅收預測報告」相當於華府經濟健康程度的指南針，也是市府官員及立法者制定預算、推動立法時的風向標，李格倫說，華府商業地產的稅收在上一財年跌落明顯，尤其是價值5000萬元以上的辦公樓，這是2021年至2022年市府稅收縮水的主要原因。

雖然華府民眾去年已逐漸返回實體辦公室上班，但市中心辦公樓的使用率仍不到疫情前的一半，使用率約在30%至47%不等；華府市長包瑟(Muriel Bowser)此前持續要求聯邦政府機構讓員工返回辦公室工作，同時推動市中心活動，吸引民眾消費，甚至設定目標，要在未來五年吸引1萬5000名新市民遷入華府，但截至目前效果不佳。

華府財政預測報告指，2024年至2026年稅收將減少8100萬元至1億9900萬元不等，包瑟表示，將調整2024財年預算的最終草案，他也警示華府市議會在確定預算時，不要考慮會有新的稅收。

華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)表示，新財年預算將比往年緊縮，疫情前華府每季稅收都比預期多，因此政府制定預算時較靈活，但疫情翻轉了局面；李格倫也說，未來還將觀察遠程辦公趨勢會發展到何種程度，華府的財政狀況可能因此更棘手。

「遠程工作對華府經濟的作用稍顯緩慢，但影響長遠」，李格倫建議立法者密切關注商業房地產市場的變化，做好因應方案。

部分商家憂心，若市府稅收持續下降，未來給小商家的補助會縮水，治安、交通建設等也會...
部分商家憂心，若市府稅收持續下降，未來給小商家的補助會縮水，治安、交通建設等也會受影響。（記者張筠 / 攝影）

市中心的部分商家也很憂心，有業主表示，若政府財政收入緊縮，恐怕會威脅小商家補助項目，在治安和交通建設等方面的資源也可能會縮水。

華府 預算 疫情

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