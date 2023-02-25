維州費郡新財年 房地產稅率凍漲 預算草案總額51億

維州費郡(Fairfax County)郡長希爾(Bryan Hill)日前公布2024財年的51億元預算 草案，新財年房地產稅率將維持不變，但會替費郡公校 系統(FCPS)增加1億4400萬元經費，此外，郡府也計畫調整政府雇員的薪酬，藉此留住警員、教育 、醫護工作者等領域的人才。

2024財年預算草案共計51億元，比去年增加2億8000元，希爾表示主要是受通貨膨脹以及勞動力緊縮的影響；根據郡府的預算草案，新財年的房地產稅率將維持穩定，即每100元價值房產徵稅1.11元，但由於房地產的估價預計會增長，房主們今年需繳的税可能會增加，預計每戶人家的平均增長在520元以內。

費郡監事會主席麥凱(Jeffrey McKay)曾表示，郡委會近幾年計畫降低房產稅率，去年從原來的1.14元降至如今的1.11元，「居民住房的可負擔程度仍是費郡面臨的一大挑戰，因此郡府和郡議會也在考慮從不同方面減輕民眾的經濟壓力」，麥凱表示預算草案中有9000萬元可能會用於減稅政策。

目前費郡有13萬份職缺，「這是郡府考慮減稅的另一重要原因」，麥凱說，由於許多民眾無法負擔在費郡的住房，因生活成本太高而不願遷入，導致職缺遲遲未能填補。

希爾的預算草案也包括將政府職員薪資市場比率調整2%的計畫，以此肯定政府雇員們的付出並留住人才，「全美都各地都面臨警員、教育、醫護工作者短缺的問題，費郡也未能倖免」，因此新財年的預算草案將重點補充政府雇員的薪資。

希爾政府也計畫將給費郡公校系統的資金增加1億4400萬元，「以此確保學生接受良好教育，教師們也能獲得合理且充足的待遇」；這是費郡連續第13年增加給公校系統的資金。

根據全國汽車經銷商協會(National Automobile Dealers Association)的數據，二手車價值比去年有所下降，但關於個人財產税(personal property tax)的調整，希爾表示，費郡仍將繼續檢測和評估未來一段時間的趨勢，然後會在確定最終預算前做出決定。

費郡委員會將在4月11日至13日舉行預算草案的公聽會，5月9日確定最終預算。