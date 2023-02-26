HiTRONS推薦4款最熱門按摩椅　店內購買EVERYCARE 207立減$500

Hitrons按摩椅展示廳產品豐富，歡迎親臨各門店體驗。

愛自己，愛家人，擁有一台按摩椅，讓您和家人每天充滿活力！ HiTrons根據亞洲人較小體型的特點，特選出4款適合華人身材的最暢銷的按摩椅，讓您輕鬆在家擁有完美的按摩體驗。

EVERYCARE 207是2023 按摩椅最新款式。具有佔地空間小，設計精美，價格親民等特點。它專為身材較小的人打造。氣壓按摩可更好地擠壓和伸展，人性化的按摩壓力和可調節強度的3D高級按摩椅具有優秀的拉伸功能，壓敏感測器檢測 您的體型曲線，鎖定身體部位，使按摩準確有效；SL軌道；10種預程式設計自動模式；讓您在舒適的家中享受真人般的按摩體驗，價格只要$3,999.99，即日起店內購買EVERYCARE 207更可立減$500。

EVERYCARE 的 PALISADE：這款按摩椅是根據身高6英尺以內體型較小的客戶設計。沒有任何空曠和尷尬的空間。肩部、腰部、手部、小腿和腳部均配有安全氣囊，配備4D高級滾輪，可提供深度全面的按摩體驗。原價$6,999.99，現在驚爆價含送貨到家只需$4,999.99。

EVERYCARE 7300 是一款中檔按摩椅型號，強烈推薦給尋求深層頸肩按摩的人。該設備採用加厚按摩滾輪，提供更深入、更全面的頸肩按摩。它還配備了觸控式螢幕平板電腦，超過24種不同的按摩模式選擇。它專為平均體格和高達 6 呎2吋的身高而打造。這款機型在小腿和膝蓋區域內置了特殊的加長氣囊，提供全新、更完整的按摩體驗。啟動HEAT功能，您就可以隨時獲得完整、全身、奢華的按摩體驗。原價$7,999.99 → 特價含運費$6,999.99。

GEMINI GF-500則適合熱愛健身 的人，適用於體型較大（最多6呎4吋）和尋求更強按摩的活躍人士。與傳統的4滾輪系統相比，GEMINI GF-500 具有由8個滾輪構建的深度4D按摩機制，涵蓋了廣泛的運動範圍，可以模擬多人同時進行按摩的體驗。GF-500 升級為觸控式螢幕平板電腦、小腿和腳部滾輪以及8滾輪按摩機構，為您在家中帶來最完美的按摩體驗。原價$9,999.99 → 送貨到家折扣價$8,999.99。

自2002成立的HiTrons 是專業的按摩椅供應商，谷歌五星好評，為客戶提供完善的售後服務。電話：201-941-0024；www.hitrons.com；微信 ：Hitrons;新澤西店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571)404-4132。