如何在當下動盪的房市賣出高價

蒙郡出售連鎖奶茶店，廚房內部照片。

你知道賣房時要注意的事項麼？USDREAMHOUSE房產團隊給賣家整理出以下資料做為參考。如何在短時間內順利賣出並得到多個出價offers。

賣房前的準備：1.動手室內室外維修與美容，2.找適當時機上市，3.價格設定，

價格太誇張的高，與市值相差甚遠，最終會導致房子滯銷，除了錯過好的買家出價，在市場上也可能長期滯銷，消耗精神與成本。上市價格設定可以詢問經紀人分析結果，然後由此訂出上市價格。4.找傢俱公司做佈景設計，賣房子時非常推薦找專門做Staging室內佈置公司幫忙做室內佈置。很多買家對於室內空間並沒有想像力，而這些公司很清楚買家訴求，依照訴求替買家製造空間感，讓買家清楚知道這個空間可以如何使用，進而達到想要購買的欲望。

在美國如何賣房？1.屋主自己賣房SALE BY OWNER。如果屋主自己英文很好、做事情很小心、對地產有一定的認知、就有能力可以考慮自己賣房。這樣可以省下需要付給仲介佣金。一般仲介費用為5-6%，包含買賣雙方房產經紀人的佣金。想要自己賣房子想要賣出好價格，除了需要自己拍照、填寫與維持房屋資料、也需要自行安排所有看屋、marketing行銷、照片等相關事務，時間如果充足本身有興趣也有能力可以考慮自己賣房省下這方面的佣金。2.選擇有經驗的經紀人。有些經紀人本身可能賣房非常多年、經驗豐富，對於價格上可能會稍微硬一點，那就要看自己對於實戰經驗訴求如何。賣房子容易，但是如何在合約中為賣主保留最大的利益，遇到事情知道如何處理，這些只有經驗豐富的房產經紀才懂。

現在USDREAMHOUSE房產團隊針對春季，推出1.5%賣房手續費！整個團隊擁有25年以上的房屋買賣，管理，投資 經驗。整個團隊更是精通中文，英文，法文以及波蘭語。為您房屋買賣保駕護航，為您解答疑問，保障您的利益。如果你正打算在大華府 買賣房產，可聯繫專線202-599-7860或則郵箱 [email protected]。

如果有任何商業地產需求也可以直接聯繫。現在有一家位於蒙郡的連鎖奶茶店出售，全新裝修包含連鎖加盟費以及所有設備只售$150,000!