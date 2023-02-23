北美現代汽車首支原創亞裔市場廣告「我的親人，我的女婿」

北美現代汽車與TEN Advertising的「我的親人，我的女婿」廣告截圖，於2022年12月22日拍攝。

北美現代汽車 與其美國亞裔 廣告公司TEN Advertising合作，為美國亞裔市場製作了首支原創廣告。該廣告描述一位準女婿在經歷了長期相處中的許多難忘時刻後，終於獲得岳父與未婚妻家人信任的情感歷程。通過與他值得信賴的現代Tucson休旅車所共同走過的旅程，準女婿能夠彌合代際與文化上的差異，實現家庭和睦。這支名為「我的親人，我的女婿」的廣告，於一月底開始在電視、網路和社交媒體上播放。

北美現代汽車首席行銷官Angela Zepeda表示：「我們的第一支亞裔廣告強調了家庭的價值觀，講述了一位準女婿藉由與現代Tucson一起創造的難忘時刻，獲得了未婚妻的家人，尤其是父親的信任與接受的情感故事。現代很榮幸能與TEN Advertising合作，在更深層次上與美國亞裔觀眾建立真實、包容且深具文化意義的聯繫。」

「我的親人，我的女婿」展示了亞裔文化中最重要的時刻之一，即贏得愛人家人的認可，並擁有美滿的婚姻。藉由凸顯其以人為本的科技功能，現代Tucson從準女婿第一次與未婚妻的父母見面，直到贏得他們的認可，都起了非常重要的作用。

TEN Advertising創始人兼總裁Karen Park表示：「作為北美現代汽車的美國亞裔市場廣告公司，我們很自豪能夠代表一家致力於與講不同語言的多元化消費者建立真實關係的品牌。通過一個準女婿組建新家庭的故事，這支廣告強調了家庭紐帶與和諧以及關係永續的重要性。」

「我的親人，我的女婿」的創意概念與媒體策略由TEN Advertising所構思，廣告則是由贏得包括克里奧廣告大獎(Clio Awards)在內的許多廣告獎項的韓國導演 YK Kim執導，導演成功地捕捉到了故事中尷尬且溫柔的時刻。「我的親人，我的女婿」在洛杉磯Valley Village以及Castaic Lake地區拍攝，創造了一個與美國亞裔族群相共鳴並且跨越文化界限的願景。

TEN Advertising是一家由女性所有及經營的獨立亞裔廣告公司，為想要針對在美國增長最快的亞裔消費者的客戶提供全方位的行銷和廣告服務。TEN Advertising由擁有28年亞裔行銷經驗的資深人士Karen Park於2010年創立，致力於為客戶拓展在美亞裔市場，並藉由深思熟慮的溝通與精心策劃的推廣計劃來提升美國亞裔消費者的價值與地位。TEN Advertising通過深入的文化情報與市場見解指導其客戶，以達成行銷目標，同時以與文化相關的方式準確解讀客戶的品牌信息。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。