我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

大華府半杯清茶社2/18許之微談長篇小說

馬州訊

大華府半杯清茶社18日下午2時至4時，將舉行2023年首次實體講座，邀請半杯會員及前社長許之微帶來「長篇小說史話」講座，介紹17世紀到20世紀長篇小說的各種類型和主要流派。

講座以1900年為界，將長篇小說發展史分為兩部分。17世紀初至19世紀前期，小說作為新的文學形式，處在尋找個性和方向的階段，先後出現愛情小說、哥德式小說和歷史小說。

19世紀中期開始，小說進入成熟階段，出現浪漫主義、現實主義、自然主義和悲觀主義等流派，並增加了如偵探、科幻和探險等類型的小說。到20世紀，長篇小說在世界各地佳作頻出，東方日本小說異軍突起，西方小說內容和形式也不斷革新。20世紀中葉，魔幻現實主義在南美出現，迅速風靡世界。

許之微畢業於北京大學並留校任教，1980年代赴美，先後就讀喬治城大學、約翰霍普金斯大學等。他曾創作和發表過劇本、詩歌、散文、遊記，並多次受邀發表哲學、歷史、宗教、文學、藝術的講座。著有長篇懸疑小說「越洋追兇」、歷史小說集「俄羅斯歷代沙皇傳奇」、反映文革的長篇小說「嚴冬」。

活動地點：馬州波多馬克社區活動中心(Potomac Community Center, Community Room 11315 Falls Rd，Potomac，MD 20854)，線上同步Zoom ID：89200288329，密碼：690898。

小說 北京 馬州

上一則

費城協勝公會春節聯歡共賀兔年大吉

下一則

每周上課4天 40個學區採行

延伸閱讀

大華府水資源春季清潔 2/20展開

大華府水資源春季清潔 2/20展開
大華府2月異常溫暖 蚊蟲季可能提前

大華府2月異常溫暖 蚊蟲季可能提前
大華府樂高大師利特斯特 將帶領北維州樂高創意工作坊

大華府樂高大師利特斯特 將帶領北維州樂高創意工作坊
疫後超速、闖紅燈變多 大華府2021年車禍增逾19%

疫後超速、闖紅燈變多 大華府2021年車禍增逾19%
大華府購房族 千禧世代占56%成主力

大華府購房族 千禧世代占56%成主力

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

2023-02-09 13:55
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相