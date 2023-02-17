大華府半杯清茶社2/18許之微談長篇小說

大華府半杯清茶社18日下午2時至4時，將舉行2023年首次實體講座，邀請半杯會員及前社長許之微帶來「長篇小說 史話」講座，介紹17世紀到20世紀長篇小說的各種類型和主要流派。

講座以1900年為界，將長篇小說發展史分為兩部分。17世紀初至19世紀前期，小說作為新的文學形式，處在尋找個性和方向的階段，先後出現愛情小說、哥德式小說和歷史小說。

19世紀中期開始，小說進入成熟階段，出現浪漫主義、現實主義、自然主義和悲觀主義等流派，並增加了如偵探、科幻和探險等類型的小說。到20世紀，長篇小說在世界各地佳作頻出，東方日本小說異軍突起，西方小說內容和形式也不斷革新。20世紀中葉，魔幻現實主義在南美出現，迅速風靡世界。

許之微畢業於北京 大學並留校任教，1980年代赴美，先後就讀喬治城大學、約翰霍普金斯大學等。他曾創作和發表過劇本、詩歌、散文、遊記，並多次受邀發表哲學、歷史、宗教、文學、藝術的講座。著有長篇懸疑小說「越洋追兇」、歷史小說集「俄羅斯歷代沙皇傳奇」、反映文革的長篇小說「嚴冬」。

活動地點：馬州 波多馬克社區活動中心(Potomac Community Center, Community Room 11315 Falls Rd，Potomac，MD 20854)，線上同步Zoom ID：89200288329，密碼：690898。