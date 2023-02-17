大華府旅遊復甦 雷根機場旅客比疫前多

大華府DCA和IAD機場2022年旅客比前年增加了56.1%，其中DCA旅客數量超過疫前，專家預計今年旅遊活動將進一步活絡。（記者張筠 / 攝影）

大華府 旅遊業已逐漸恢復至疫情 前，甚至有超過疫前的趨勢，大華府機場 2022年的旅客數量比2021年增加56.1%，其中雷根國家機場(DCA)2022年的旅客量達2390萬人，比2021年增加逾七成，且略多於2019年。

華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)近日公布的報告顯示，雷根國家機場2022年旅客量比2021年多了70.6%，平均每天有581班飛機從該機場出發；美國航空(American Airlines)在該機場仍占主導地位，56%的旅客乘坐該航空航班，捷藍航空(JetBlue)在雷根國家機場的乘客量增長幅度最大，比2021年增加30.7%，其次是聯合航空(United Airlines)，旅客增幅為23.2%。

北維州的杜勒斯國際機場(IAD)也基本恢復至疫前的繁忙狀態，由聯合航空主導，68.4%的旅客搭乘該航班；2022年IAD共有2140萬旅客，比2021年增加42.4%，主要是因許多國際航班恢復，世界各國的旅遊規定陸續鬆綁，其中ANA航空旅客增加了三倍多，韓國航空(Korean Air)增加2.25倍，英國航空(British Airways)、法國航空(Air France)等也有顯著增加。

2022年杜勒斯國際機場平均每天有331班飛機起飛，其中69班為國際航班；杜勒斯國際機場2022年共迎來740萬國際旅客，是2021年的兩倍有餘。

數據顯示，雷根國際機場和杜勒斯國際機場2022年共迎4534萬旅客，比前年增加56.1%，專家表示，2023年的旅遊活動將進一步活躍，疫後的「報復性」旅遊預計將會持續一段時間。