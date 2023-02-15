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北維州Roer's動物園 2月17日燈光秀慶重開

記者張筠／維州報導
「大遷徙」燈光秀2月17日持續至4月19日。（NOVA Wild動物園提供）
「大遷徙」燈光秀2月17日持續至4月19日。（NOVA Wild動物園提供）

維州野生動物園Roer's Zoofari近日被北維州房地產經紀人兼創業者路斯爾(Campbell Lussier)收購，未來將改名為「NOVA Wild」野生動物園，並轉型為非營利組織，致力於動物保護研究和教育，新動物園計畫於17日重開，同時推出「大遷徙」(Great Migration)的動物燈光秀。

Roer’s Zoofari野生動物園位於維州維也納市(Vienna)，先前名為Reston Zoo，是維州民眾安排家庭活動的好去處，除了有自駕遊覽的區域，還有可漫步、餵食小動物的活動區，冬季也有主題燈光秀，適合親子活動。

該動物園占地30公頃，如今獲得美國動物學協會(Zoological Association of America)和美國人道協會(American Humane)的認證，轉型為非營利組織NOVA Wild野生動物園，將致力於動物福利、生態保護的教育和研究。

推動動物園轉型的路斯爾是四個孩子的母親，她在Reston長大，「從小到大常來光顧動物園，對野生動物保護有很大興趣，因此希望將自己的經歷分享給更多人，也提升公眾對生態保護的關注。」

NOVA Wild計畫未來推出教育類活動，包括邀請民眾與動物管理員對談，提供餵食、近距離接觸動物的機會，此外民眾仍可自駕欣賞野生動物；該動物園會有亞洲水牛、獵豹、狐猴、小袋鼠等，還有30多種珍稀蝴蝶。

動物園17日重開時也會推出「大遷徙」的動物燈光秀，80萬盞LED燈描繪出野生動物的遷徙活動，燈光秀持續至4月19日，時間為每周四至周日下午4時30分至晚上9時，其中4月3日至7日將每天開放。

Roer's野生動物園將改名為NOVA Wild，轉型非營利組織，致力野生動物保...
Roer's野生動物園將改名為NOVA Wild，轉型非營利組織，致力野生動物保護的研究和教育。（NOVA Wild動物園提供）
該動物園將有亞洲水牛、獵豹、狐猴、小袋鼠等，還有30多種珍稀蝴蝶。（NOVA W...
該動物園將有亞洲水牛、獵豹、狐猴、小袋鼠等，還有30多種珍稀蝴蝶。（NOVA Wild動物園提供）

動物園 維州 教育

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