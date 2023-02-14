為阿茲海默協會募款 維州女7天跑完世界馬拉松

傑米森的「世界馬拉松挑戰」從南極洲出發。（傑米森提供）

維州阿靈頓(Arlington)女子傑米森(Jill Jamieson)13日完成了「世界馬拉松 挑戰」(World Marathon Challenge)，她在七天內於七大洲跑了七場馬拉松，此舉不僅締造其個人運動挑戰，更是替阿茲海默症 (Alzheimer)患者募款的善舉。

傑米森七天內在七大洲完成了七個馬拉松。（傑米森提供）

傑米森的世界馬拉松挑戰，從南極洲開始，隨後到非洲、澳洲 、亞洲、歐洲、南美洲，最終到北美洲，每個馬拉松全程26.2哩，她在規定的168小時內完成，完成後她「感覺半死不活，同時也感受 傑米森為紀念已去世、患有阿茲海默症的父親，接受「世界馬拉松挑戰」。（傑米森提供） 到自己生命力十足。」

傑米森在最開始幾天曾因腸胃生病而身體不適，但她仍堅持到最後，「這整個挑戰在身體、心靈等多方面都非常艱難，但這也將成為我能銘記一輩子的事情，心中充滿感恩，也盼望此舉能幫助到更多人。」

此舉不僅是她個人的運動挑戰，更是替阿茲海默症患者募款的善舉。（傑米森提供）

傑米森參加馬拉松挑戰的一個主要原因是為「阿茲海默協會」(Alzheimer's Association)募款，「剛好在邁阿密完成最後一個馬拉松的一天，也是我父親的生日，這一切多麼巧合且有寓意」，傑米森表示，在奔跑的過程中一直想著已去世的父親，她父親也是一名阿茲海默症患者。