香港鋼琴神童沈靖韜 2/7甘迺迪中心獻藝

擁有香港「鋼琴神童」之稱的沈靖韜7日晚將在華府甘迺迪表演藝術中心演奏。（甘迺迪中心提供）

擁有香港 「鋼琴神童」之稱的青年鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)，7日晚將在華府甘迺迪表演藝術中心演出，他曾在美國、德國、日本等地的國際鋼琴比賽中獲得冠軍。

7日的演奏曲目包括巴哈「D大調第四號組曲」、貝多芬「F小調鋼琴奏鳴曲」、皮亞佐拉「探戈狂想曲」及羅伯斯「貝比，作品第1卷」。

沈靖韜說，琴要彈得好，需要刻苦勤練，他20年來練了數萬小時。他說，因為喜歡彈琴，每次練習都很投入，「我覺得玩音樂，最重要是自己享受音樂、享受彈奏，否則，練得再辛苦、技巧再好，彈出來的音樂也沒有生命。只要真心喜歡音樂，剩下的事情也會很簡單。」

沈靖韜足跡遍及五大洲，曾為英國 查爾斯王子及比利時皇后瑪蒂爾德演奏，也與歷圖爵士指揮的倫敦交響樂團、迪華特指揮的香港管弦樂團、力柏特爵士指揮的英國室樂團等合作過。

2009年，沈靖韜曾亮相於英國Channel 4的紀錄片「世界最偉大的音樂天才」，2011年以優異成績獲得英國皇家音樂學院鋼琴演奏院士文憑；2012年成為史坦威青年藝術家；他畢業於哈佛大學經濟系，也是新英格蘭 音樂學院鋼琴演奏碩士，曾受教於黃懿倫、哥連史東、羅森鮑姆、慕絲唐倫和達古斯特等名師。

他很期待這次在甘迺迪表演藝術中心的演出，音樂會時間為7日晚7時30分，詳情及購票可登錄：https://bit.ly/40i3126。