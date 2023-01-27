兔年迎春 書法家黃秉驥分享書畫哲思

黃秉驥在Towson大學亞裔藝術和文化中心的新年慶祝活動中表演書法，向社區介紹中國傳統藝術。（黃秉驥提供）

樂齡會(AARP)在農曆新春期間舉行「傳統與創新：中國十二生肖」的線上文化活動，邀請大華府書法 家黃秉驥分享藝術作品，以及他在書畫創作中的哲思。

黃秉驥出生於台灣，成長過程中學習書法和國畫藝術，40多年前抵美求學，取得馬里蘭大學航空航天工程碩士，現於美國聯邦航空管理局(FAA)和聯邦運輸部(Department of Transportation)工作，他表示，小時候剛接觸書法無法體會其韻味，如今生活閱歷比較豐富，更能享受書法的樂趣和它帶來的平靜，也能在思考傳統的同時碰撞出激動人心的創新想法。

黃秉驥從2008年開始每年做新春活動的藝術，包括設計十二生肖卡片，「這是一個向親友送上祝福和問候好方法，同時也能向美國不同族裔社區介紹中國文化。」

黃秉驥說，雖然主修科學，但也在藝術中獲得很多樂趣，取得良好平衡，他回顧小時候寫周記，「用書法寫字和一般的鉛筆或簽字筆很不一樣，要控制墨水，還有很多前期工作，比如磨墨，在磨的時候，可以靜下來思考要寫的內容」，有更多思考和沉澱，生活節奏也更舒緩。

黃秉驥表示，農曆新春也是很好的寫書法時刻，「在磨墨提筆間會細想過去一年的經歷，新年有何展望，設計新春賀卡也很有趣。」

黃秉驥每年設計十二生肖賀卡。圖為兔年圖樣。（黃秉驥提供）

黃秉驥也介紹了「文房四寶」筆墨紙硯，並展示他過去15年的作品，「水墨畫就像黑白電影，富有韻味和歷史感，給人沉著平靜之感」，幾年前，他開始嘗試在作品中加入色彩，通過創意圖案來表達中國元素，包括十二生肖，以更多元的方式來推廣中國藝術，與社會分享藝術和問候。

黃秉驥的藝術作品在世界各地展出，2002年他曾在北京 參加國際藝術活動，2003年到俄羅斯聖彼得堡參加藝術活動，2005年曾赴埃及開羅，2013年在倫敦藝術節上獲獎。