華府建築欣賞導讀作者 解析城市面貌

喬治城的聯排老宅富有底蘊,也是許多遊客來訪華府會漫步的社區。(記者張筠 / 攝影)

華府 除了有華盛頓紀念碑、國會大廈、白宮 等標誌性建築和旅遊打卡景點外,城市建築似乎較未受到關注,近日「華府建築欣賞導讀」(AIA Guide to the Architecture of Washington D.C.)的作者莫爾勒(Martin Moeller)表示,其實如能漫步華府街頭,仔細觀察仍能發現特色十足的建築。

「位於獨立大道上的Orville and Wilbur Wright聯邦大樓,第一眼看非常方正,四四方方的外型很難給人留下深刻印象,但若仔細研究,會發現其中有很多精密巧妙的設計」,莫爾勒所著的「華府建築欣賞導讀」第一版在1965年發刊,如今已再版到第六版,詳盡介紹19個值得欣賞的華府建築,包括其歷史。

「華府建築欣賞導讀」已再版到第六版,詳盡介紹19個值得瀏覽、欣賞的華府建築及其歷史。(記者張筠 / 攝影)

莫爾勒此前是國家建築博物館 (National Building Museum)的資深研究員,他不僅對建築有深入鑽研,同時對某些建築也持刁鑽評論,例如聯邦調查局(FBI)的總部大樓就常被他當成負面教材,在他看來,該建築沒有融合城市整體和街景規畫,「此問題在20世紀中非常廣泛」,其風格逐漸改變了民眾對華府城市面貌的看法,越來越多人不願住在市區。

「其實華府有許多社區的建築比公眾所認知的更好」,莫爾勒說,國會山莊(Capitol Hill)、洛根圓環(Logan Circle)、喬治城(Georgetown)等地區的聯排老宅(rowhouse)富有底蘊,1920至1930年代發展出來的Wardman住宅社區,將居民區和街景巧妙融合,除了創造特色城市面貌,也促進了獨特的生活方式,「這是華府與眾不同之處。」

華府除了國會大廈等地標性建築,社區街頭也有值得駐足欣賞的建築。(記者張筠 / 攝影)

至於如今的華府為何逐漸喪失獨特的建築魅力,莫爾勒稱主要原因為建築的設計受市府嚴格監督,「標準嚴苛是為規避錯誤,但同時也犧牲了建築的創新和多元」,導致城市建築變得千篇一律,「追求多元、自由的年輕一代懷揣夢想來到華府,想尋找前沿文化,結果只看到設計保守的建築而失望離去」,這一定程度上造成惡性循環,讓新鮮的建築文化無法進入華府。

莫爾勒說,由於建築設計受市府嚴格監督,規避錯誤的同時也會犧牲多元和創新性。(記者張筠 / 攝影)

建築的風格特色、社會審美,以及民眾對建築功用的認識也會與時俱進,「我撰寫第一版華府建築欣賞導讀時,談到傑弗遜紀念堂(Jefferson Memorial)在二戰期間完工是多麼不合時宜,許多讀者也不太能接受我的批評。後來我從選址、設計等方面考慮,稱讚其精美設計、比例協調,此觀點就更為大眾接受。」

圖為華府華埠。(記者張筠 / 攝影)

莫爾勒說,現在新興的、值得關注的華府社區包括Wharf河濱、Union Market等,「商家與住宅區有良好融合,功能與美感也相得益彰,其外觀以及相應創造的生活狀態,展示了華府的新鮮活力,在政治、文化方面取得良好平衡。」