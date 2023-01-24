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華府建築欣賞導讀作者 解析城市面貌

記者張筠／華盛頓報導
喬治城的聯排老宅富有底蘊，也是許多遊客來訪華府會漫步的社區。（記者張筠 / 攝影）
喬治城的聯排老宅富有底蘊，也是許多遊客來訪華府會漫步的社區。（記者張筠 / 攝影）

華府除了有華盛頓紀念碑、國會大廈、白宮等標誌性建築和旅遊打卡景點外，城市建築似乎較未受到關注，近日「華府建築欣賞導讀」(AIA Guide to the Architecture of Washington D.C.)的作者莫爾勒(Martin Moeller)表示，其實如能漫步華府街頭，仔細觀察仍能發現特色十足的建築。

「位於獨立大道上的Orville and Wilbur Wright聯邦大樓，第一眼看非常方正，四四方方的外型很難給人留下深刻印象，但若仔細研究，會發現其中有很多精密巧妙的設計」，莫爾勒所著的「華府建築欣賞導讀」第一版在1965年發刊，如今已再版到第六版，詳盡介紹19個值得欣賞的華府建築，包括其歷史。

「華府建築欣賞導讀」已再版到第六版，詳盡介紹19個值得瀏覽、欣賞的華府建築及其歷...
「華府建築欣賞導讀」已再版到第六版，詳盡介紹19個值得瀏覽、欣賞的華府建築及其歷史。（記者張筠 / 攝影）

莫爾勒此前是國家建築博物館(National Building Museum)的資深研究員，他不僅對建築有深入鑽研，同時對某些建築也持刁鑽評論，例如聯邦調查局(FBI)的總部大樓就常被他當成負面教材，在他看來，該建築沒有融合城市整體和街景規畫，「此問題在20世紀中非常廣泛」，其風格逐漸改變了民眾對華府城市面貌的看法，越來越多人不願住在市區。

「其實華府有許多社區的建築比公眾所認知的更好」，莫爾勒說，國會山莊(Capitol Hill)、洛根圓環(Logan Circle)、喬治城(Georgetown)等地區的聯排老宅(rowhouse)富有底蘊，1920至1930年代發展出來的Wardman住宅社區，將居民區和街景巧妙融合，除了創造特色城市面貌，也促進了獨特的生活方式，「這是華府與眾不同之處。」

華府除了國會大廈等地標性建築，社區街頭也有值得駐足欣賞的建築。（記者張筠 / 攝...
華府除了國會大廈等地標性建築，社區街頭也有值得駐足欣賞的建築。（記者張筠 / 攝影）

至於如今的華府為何逐漸喪失獨特的建築魅力，莫爾勒稱主要原因為建築的設計受市府嚴格監督，「標準嚴苛是為規避錯誤，但同時也犧牲了建築的創新和多元」，導致城市建築變得千篇一律，「追求多元、自由的年輕一代懷揣夢想來到華府，想尋找前沿文化，結果只看到設計保守的建築而失望離去」，這一定程度上造成惡性循環，讓新鮮的建築文化無法進入華府。

莫爾勒說，由於建築設計受市府嚴格監督，規避錯誤的同時也會犧牲多元和創新性。（記者...
莫爾勒說，由於建築設計受市府嚴格監督，規避錯誤的同時也會犧牲多元和創新性。（記者張筠 / 攝影）

建築的風格特色、社會審美，以及民眾對建築功用的認識也會與時俱進，「我撰寫第一版華府建築欣賞導讀時，談到傑弗遜紀念堂(Jefferson Memorial)在二戰期間完工是多麼不合時宜，許多讀者也不太能接受我的批評。後來我從選址、設計等方面考慮，稱讚其精美設計、比例協調，此觀點就更為大眾接受。」

圖為華府華埠。（記者張筠 / 攝影）
圖為華府華埠。（記者張筠 / 攝影）

莫爾勒說，現在新興的、值得關注的華府社區包括Wharf河濱、Union Market等，「商家與住宅區有良好融合，功能與美感也相得益彰，其外觀以及相應創造的生活狀態，展示了華府的新鮮活力，在政治、文化方面取得良好平衡。」

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