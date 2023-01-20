韓系現代、起亞車 費郡失竊率激增

維州費郡(Fairfax County)警方近日表示，當地竊車案件明顯增長，近期遭竊車輛又以韓系車廠現代(Hyundai)和起亞(Kia)最多，且集中2010年至2021年的型號，執法人員呼籲這類汽車 車主可使用方向盤鎖等防盜工具，加強財產保護。

執法人員表示，2010年至2021年期間的現代和起亞車輛，多數是用機械鑰匙來發動，而不是遙控鑰匙或按鈕，近期許多青少年在社交平台TikTok上發布竊車的相關視頻，他們用USB數據線來開鎖，作案模式均先闖入車輛，然後接線發動。

費郡警方的數據顯示，2022年11月22日至2023 年1月17日，警方已接到24起現代車被盜的報案，另有13輛起亞被偷。

維權團體和民眾2022年9月在加州 對現代和起亞兩家汽車製造商提起訴訟，投訴他們在生產製造中沒有給汽車發動機安裝防盜裝置，訴訟文件指，發動機防盜裝置是防止汽車在接線連接後被盜的關鍵裝置，且成本不高，過去20年來幾乎所有汽車製造商都有使用，但上述兩家車廠卻「與眾不同」，導致大量消費者利益受損。

現代汽車計畫在3月更新所有受影響車輛的系統軟體，起亞也在推動安全系統更新，兩家汽車製造商也提供方向盤鎖，讓駕駛員們有多一層的財產保護。