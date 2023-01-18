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馬州首位女主計長李爾曼 聚焦監督州府稅收

記者張筠／馬州報導
李爾曼為馬州首位女性主計長。（取自李爾曼推特）
李爾曼為馬州首位女性主計長。（取自李爾曼推特）

馬州16日舉行慶賀前州眾議員李爾曼(Brooke Lierman)當選馬州第34任主計長(comptroller)典禮，她是馬州出任該職位的首名女性，李爾曼計畫推動馬州成為對少數族裔和婦女商家的友好州，並收緊州府稅收事務的監督，提高審核精確度。

民主黨籍李爾曼16日在致詞時表示，上任後將確保馬州主計長的工作公平、公正且高效。

李爾曼計畫增加對非裔女性業主的支持，縮減她們與白人男性業主間在貸款等優惠方面的差距，「將馬州打造成更包容移民群體的社區」，16日的慶祝典禮強調了馬州女性取得的成就及達成的標竿，美國最資深女議員、馬州首位當選聯邦參議員的女性密庫斯基(Barbara Mikulski)，以及剛連任成功的馬州喬治王子郡非裔女郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)都到場與會。

李爾曼是土生土長的巴爾的摩人，她表示未來除了關注馬州政府收入、養老金等，也會關注民生，不會輕忽任何一個「影響民眾每日三餐」的問題，她說，主計長是馬州的收税官，同時也會負責徵收酒精、汽油、菸草等行業的州稅，並監督各項稅收事務。

身為主計長，李爾曼將負責審核政府部門與少數族裔商家的合同，確保雙方目標和利益平衡，她計畫推動馬州成為對少數族裔、女性等商家更友好的州，並推動更大規模的商業合作計畫；李爾曼也將增聘1000名人員，填補主計長辦公室的職缺，並增聘稅務律師，確保審核精確。

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